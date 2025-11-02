دعوت الله بالقبول.. من هو إيهاب يونس الذي شارك في افتتاح المتحف الكبير؟

شارك المنشد الديني إيهاب يونس، في الحفل العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة ٧٩ وفداً رسمياً، من بينهم ٣٩ وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وقال إيهاب يونس،، في تصريح خاص لـ صدى البلد، انه دعى الله بالتوفيق والقبول قبل الصعود إلى المسرح.

واضاف انه كان سعيد بمشاركته في حدث جلل شاهده العلم كله، مُضيفا:" شاركت مع زميلي «مينا» في رسالة تؤكد أننا جميعًا أبناء وطن واحد.

واشار الى ان البروفات استمرت أسبوعاً، واختيار الكلمات والتحضير استغرق أكثر من شهر.

اما عن الأجواء قائلا:" كانت قبل الصعود على المسرح مفعمة بالترقب والتركيز".

من هو إيهاب يونس ؟

1-تخرج في كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر عام 2006.

2-بدأ مشواره مع الإنشاد فى عمر 13 عاما وتأثر بكبار المُنشدين المصريين وفي مقدمتهم الشيخ محمد الفيومي، النقشبندى وطوبار.

3- عمل لعدة سنوات في بطانة الشيخ ممدوح عبد الجليل.

4- في 2007 أسس فرقته الخاصة وأحيا معها حفلات الإنشاد الديني في مختلف محافظات مصر، ثم انطلقت شهرته ليقدم حفلات في الوطن العربي والعالم.

5- لم يكتف المنشد بمصاحبة الموسيقى الغربية، بل خاض تجربة جديدة، بمشاركته في أغنية فيلم الكنز.

6- قدم الكثير من الحفلات مع فرقة كايرو ستيبس المصرية الألمانية العالمية.