الغرف السياحية: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام من أرض الحضارة للعالم

تقدم الاتحاد المصري للغرف السياحية، بأسمى آيات التهاني والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي يمثل إنجازًا حضاريًا وإنسانيًا غير مسبوق، ويجسد عظمة مصر ومكانتها الرائدة في التاريخ الإنساني.

المصري للغرف السياحية

وتوجه مجلس إدارة الاتحاد برئاسة حسام الشاعر ونيابة عن القطاع السياحي بأثره باسمي ايات الشكر والتقدير والامتنان لكل من فكر وشارك وساهم في تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق والذي يعد أهم حدث ومشروع ثقافي في العالم , مؤكدا أن الجهود المخلصة من الجميع ومنذ بداية تأسيس وإنشاء المتحف وحتى يوم أمس ساهمت في أن يخرج المتحف المصري الكبير بهذا الشكل المعماري والدعائي في أبهي صوره ليؤكد ريادته كأكبر متحف في العالم يضم آثار لحضارة واحدة

واكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن افتتاح هذا الصرح العالمي لا يعد فقط تتويجًا لمسيرة ممتدة من العمل والتخطيط، بل يمثل انطلاقة جديدة لمستقبل السياحة المصرية، ورسالة سلام وتنوير من أرض الحضارة إلى شعوب العالم.

وأضاف أن مشاركة هذا العدد الكبير من الملوك والرؤساء والأمراء وقادة الدول في الاحتفالية التاريخية، تعكس ما تحظى به مصر من مكانة دولية واحترام عالمي، وتؤكد نجاح الدولة المصرية في تنظيم حدث حضاري بهذا الحجم يليق باسمها وتاريخها.

وأوضح أن مئات الملايين حول العالم تابعوا بشغف كبير حفل الافتتاح أمس مما يعزز صورة مصر في قلوب الملايين حول العالم ويزيد الرغبة الدولية في زيارتها و يرسخ مكانتها كأهم مقصد في العالم للسياحة الثقافية

وأوضح رئيس الاتحاد أن المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في تطوير المنتج السياحي الثقافي، وركيزة أساسية في تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية لعشاق التاريخ والحضارة، مؤكدًا أن هذا الافتتاح سيكون نقطة تحول كبيرة في دعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.

واختتم حسام الشاعر تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات في قطاع السياحة خلال السنوات الماضية هو ثمرة رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة في البناء والتنمية، وأن القطاع السياحي سيواصل دوره كشريك أساسي في دعم الاقتصاد الوطني والترويج لصورة مصر المشرقة أمام العالم.