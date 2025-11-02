قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنصب كبير على عبد الرؤوف.. شوبير يعلق على تدريب الزمالك مؤقتًا
وزير خارجية العراق: العلاقات مع تركيا "تاريخية".. وسنوقع وثيقة ثنائية حول كيفية إدارة المياه
سفير فلسطين لدى روسيا: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعمل على النحو المنشود
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الغرف السياحية: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام من أرض الحضارة للعالم

حسام الشاعر
حسام الشاعر
محمد الاسكندرانى

تقدم الاتحاد المصري للغرف السياحية، بأسمى آيات التهاني والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي يمثل إنجازًا حضاريًا وإنسانيًا غير مسبوق، ويجسد عظمة مصر ومكانتها الرائدة في التاريخ الإنساني.

المصري للغرف السياحية 

وتوجه مجلس إدارة الاتحاد برئاسة حسام الشاعر ونيابة عن القطاع السياحي بأثره باسمي ايات الشكر والتقدير والامتنان لكل من فكر وشارك وساهم في تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق والذي يعد أهم حدث ومشروع ثقافي في العالم , مؤكدا أن الجهود المخلصة من الجميع ومنذ بداية تأسيس وإنشاء المتحف وحتى يوم أمس ساهمت في أن يخرج المتحف المصري الكبير بهذا الشكل المعماري والدعائي في أبهي صوره ليؤكد ريادته كأكبر متحف في العالم يضم آثار لحضارة واحدة

واكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن افتتاح هذا الصرح العالمي لا يعد فقط تتويجًا لمسيرة ممتدة من العمل والتخطيط، بل يمثل انطلاقة جديدة لمستقبل السياحة المصرية، ورسالة سلام وتنوير من أرض الحضارة إلى شعوب العالم.

وأضاف أن مشاركة هذا العدد الكبير من الملوك والرؤساء والأمراء وقادة الدول في الاحتفالية التاريخية، تعكس ما تحظى به مصر من مكانة دولية واحترام عالمي، وتؤكد نجاح الدولة المصرية في تنظيم حدث حضاري بهذا الحجم يليق باسمها وتاريخها.

وأوضح أن مئات الملايين حول العالم تابعوا بشغف كبير حفل الافتتاح أمس مما يعزز صورة مصر في قلوب الملايين حول العالم ويزيد الرغبة الدولية في زيارتها و يرسخ مكانتها كأهم مقصد في العالم للسياحة الثقافية

وأوضح رئيس الاتحاد أن المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في تطوير المنتج السياحي الثقافي، وركيزة أساسية في تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية لعشاق التاريخ والحضارة، مؤكدًا أن هذا الافتتاح سيكون نقطة تحول كبيرة في دعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.

واختتم حسام الشاعر تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات في قطاع السياحة خلال السنوات الماضية هو ثمرة رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة في البناء والتنمية، وأن القطاع السياحي سيواصل دوره كشريك أساسي في دعم الاقتصاد الوطني والترويج لصورة مصر المشرقة أمام العالم.

الاتحاد المصري للغرف السياحية المتحف المصري الكبير المتحف الكبير مصر الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

..

جمعية رجال أعمال إسكندرية تستضيف 25 سفيراً لدى الأمم المتحدة

جانب من اللقاء

التمثيل التجاري: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار العالمي وبوابة لدخول أسواق إفريقيا

وزيرة التخطيط ووزير الاقتصاد اللبناني

المشاط تبحث مع وزير الاقتصاد اللبناني تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

بالصور

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد