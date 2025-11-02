قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
نادر الببلاوي: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسيرة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسوشيتدبرس تصف افتتاح المتحف المصري الكبير بـ"المبهر".. فيديو

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

نشرت وكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية مقطع فيديو يوثق أبرز لحظات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم مساء أمس السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الملوك والرؤساء والوزراء من مختلف دول العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر كشفت أخيرًا عن متحفها الضخم الجديد المخصص لحضارتها العريقة، في حفل افتتاح طال انتظاره، تخللته عروض فنية مبهرة شملت إسقاطات ضوئية وصور فرعونية مبهره، إلى جانب عرض بالطائرات المسيرة (الدرونز) جسد مشاهد للآلهة المصرية القديمة والأهرامات في السماء.

وتضمن الفيديو الذي نشرته الوكالة مقتطفات من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال:"اليوم، ونحن نحتفل معًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، نكتب فصلًا جديدًا من التاريخ. فهذا الصرح العظيم ليس مجرد مكان لحفظ الآثار، بل هو شهادة حية على عبقرية الإنسان المصري وحضارته التي لا تنقضي روعتها."

كما عرضت الوكالة مقطعًا آخر من كلمته دعا فيه إلى أن يكون المتحف: "منبرًا للحوار، ومقصدًا للمعرفة، وملتقى للإنسانية، ومنارة لكل من يحب الحياة ويؤمن بقيمة الإنسان. تحيا مصر وتحيا الإنسانية."

وتضمن الفيديو أيضًا لقطات من العروض الموسيقية والضوئية والألعاب النارية التي أبهرت الحضور.

وكانت وكالة أسوشيتدبرس قد نشرت في تقرير سابق يوم الخميس أن المتحف المصري الكبير يعد أحد أبرز المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن خطته لتحديث البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن المتحف، الذي بلغت تكلفته مليار دولار، يقع على مشارف القاهرة بجوار أهرامات الجيزة، ويتوقع أن يكون أكبر متحف في العالم مخصصًا لحضارة واحدة، إذ يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية تروي تفاصيل الحياة في مصر القديمة، مقارنة بـ 35 ألف قطعة فقط في متحف اللوفر بباريس.

https://www.youtube.com/watch?v=27odRDHtBXU&t=74s
الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير أسوشيتدبرس أهرامات الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

حسام الشاعر

الغرف السياحية: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام من أرض الحضارة للعالم

جانب من التدريب

الصحة» تطلق أول برنامج لتأهيل «مسؤولي إشراك المرضى»

المتحف المصري

المصريون في النمسا يعربون عن فخرهم بافتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد