أسوشيتدبرس تصف افتتاح المتحف المصري الكبير بـ"المبهر".. فيديو

نشرت وكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية مقطع فيديو يوثق أبرز لحظات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم مساء أمس السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الملوك والرؤساء والوزراء من مختلف دول العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر كشفت أخيرًا عن متحفها الضخم الجديد المخصص لحضارتها العريقة، في حفل افتتاح طال انتظاره، تخللته عروض فنية مبهرة شملت إسقاطات ضوئية وصور فرعونية مبهره، إلى جانب عرض بالطائرات المسيرة (الدرونز) جسد مشاهد للآلهة المصرية القديمة والأهرامات في السماء.

وتضمن الفيديو الذي نشرته الوكالة مقتطفات من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال:"اليوم، ونحن نحتفل معًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، نكتب فصلًا جديدًا من التاريخ. فهذا الصرح العظيم ليس مجرد مكان لحفظ الآثار، بل هو شهادة حية على عبقرية الإنسان المصري وحضارته التي لا تنقضي روعتها."

كما عرضت الوكالة مقطعًا آخر من كلمته دعا فيه إلى أن يكون المتحف: "منبرًا للحوار، ومقصدًا للمعرفة، وملتقى للإنسانية، ومنارة لكل من يحب الحياة ويؤمن بقيمة الإنسان. تحيا مصر وتحيا الإنسانية."

وتضمن الفيديو أيضًا لقطات من العروض الموسيقية والضوئية والألعاب النارية التي أبهرت الحضور.

وكانت وكالة أسوشيتدبرس قد نشرت في تقرير سابق يوم الخميس أن المتحف المصري الكبير يعد أحد أبرز المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن خطته لتحديث البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن المتحف، الذي بلغت تكلفته مليار دولار، يقع على مشارف القاهرة بجوار أهرامات الجيزة، ويتوقع أن يكون أكبر متحف في العالم مخصصًا لحضارة واحدة، إذ يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية تروي تفاصيل الحياة في مصر القديمة، مقارنة بـ 35 ألف قطعة فقط في متحف اللوفر بباريس.

https://www.youtube.com/watch?v=27odRDHtBXU&t=74s