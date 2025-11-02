قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي ونواف يشهدان التوقيع.. بروتوكولات جديدة تعزّز الشراكة «المصرية - اللبنانية»
مدير مكتب «NBC News» بالقاهرة: افتتاح المتحف المصري الكبير كان عرضًا عالميًا يجمع بين الثقافات|فيديو
"سي بي إس نيوز" الأمريكية: زائر المتحف المصرى الكبير يحتاج إلى 70 يومًا لمشاهدة كنوزه كاملة
شينخوا: مصر تقدم للعالم منارة جديدة للحضارة الإنسانية من خلال المتحف المصري الكبير
مصر ولبنان توقعان اتفاقيات تعاون لتعزيز الرقابة والأسواق المشتركة| بث
افتتاح المتحف المصري الكبير.. تجسيد لقوة مصر الناعمة والسياسية في مشهد مهيب أبهر العالم
الرئيس الصيني: المتحف المصري الكبير سيترك بصمة عميقة في التاريخ الثقافي
الصحافة اليابانية: افتتاح المتحف المصري الكبير مشهد مهيب يعيد بريق الحضارة الفرعونية للعالم
الثقافة الفرنسية: افتتاح المتحف المصري الكبير أبهر العالم وأعاد أمجاد الفراعنة
مدير مدرسة يمنع تصوير الطالبات ونشر صورهن بالسوشيال ميديا بدون إذن ولي الأمر
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
المتحف المصري الكبير.. موعد الفتح أمام الجمهور وسعر التذاكر والجولات والعملات التذكارية
أخبار العالم

شينخوا: مصر تقدم للعالم منارة جديدة للحضارة الإنسانية من خلال المتحف المصري الكبير

أ ش أ

أبرزت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاحد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتحف المصري الكبير مشيرة إلى أن الاحتفال كان وسط حضور دولي غير مسبوق .

وأشارت إلى دعوة الرئيس السيسي إلى أن يكون "هذا المتحف منبرا للحوار ومقصدا للمعرفة وملتقى للإنسانية ومنارة لكل من يحب الحياة ويؤمن بقيمة الإنسان" وإلى قول الرئيس إن "هذا الإنجاز (المتحف المصري الكبير) جاء نتيجة تعاون دولي واسع مع عدد من الشركات والمؤسسات العالمية " .

وذكرت أن خلال الحفل رحب الرئيس السيسي بالمشاركين في افتتاح المتحف على ارض مصر "أقدم دولة عرفها التاريخ، حيث خطت الحضارة أول حروفها وشهدت الدنيا ميلاد الفن والفكر والكتابة والعقيدة ".

ولفتت إلى أن الرئيس الصيني شي جين بنج قدم التهاني إلى الرئيس المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير الذى شارك فى افتتاحه 79 وفدا رسميا من دول العالم، من بينها 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية .

ويقام المتحف الذي يضم 12 قاعة عرض على مساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع، ليكون بذلك أكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة، هي الحضارة المصرية القديمة. 
 

شينخوا السيسي المتحف المصري الكبير الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

