شينخوا: مصر تقدم للعالم منارة جديدة للحضارة الإنسانية من خلال المتحف المصري الكبير

أبرزت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاحد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتحف المصري الكبير مشيرة إلى أن الاحتفال كان وسط حضور دولي غير مسبوق .

وأشارت إلى دعوة الرئيس السيسي إلى أن يكون "هذا المتحف منبرا للحوار ومقصدا للمعرفة وملتقى للإنسانية ومنارة لكل من يحب الحياة ويؤمن بقيمة الإنسان" وإلى قول الرئيس إن "هذا الإنجاز (المتحف المصري الكبير) جاء نتيجة تعاون دولي واسع مع عدد من الشركات والمؤسسات العالمية " .

وذكرت أن خلال الحفل رحب الرئيس السيسي بالمشاركين في افتتاح المتحف على ارض مصر "أقدم دولة عرفها التاريخ، حيث خطت الحضارة أول حروفها وشهدت الدنيا ميلاد الفن والفكر والكتابة والعقيدة ".

ولفتت إلى أن الرئيس الصيني شي جين بنج قدم التهاني إلى الرئيس المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير الذى شارك فى افتتاحه 79 وفدا رسميا من دول العالم، من بينها 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية .

ويقام المتحف الذي يضم 12 قاعة عرض على مساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع، ليكون بذلك أكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة، هي الحضارة المصرية القديمة.

