الصحافة اليابانية: افتتاح المتحف المصري الكبير مشهد مهيب يعيد بريق الحضارة الفرعونية للعالم

رصدت صحيفة "جابان تايمز" ، في عددها الصادر اليوم الأحد، الأجواء الاحتفالية التي غطت أمس السبت منطقة الاهرامات بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير في حفل وصفته بالهيب والعظيم إذ عرض بشكل رائع عظمة الحضارة الفرعونية المجيدة .

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها نشرته صباح اليوم في صفحتها الأولى، أن المتحف الجديد،يتميز بقاعات عرض تفاعلية وإضاءة دقيقة ومعروضات بتقنية الواقع الافتراضي، وحتى متحف خاص للأطفال .

وأكدت بأن المتحف الجديد يُعد صرحًا ضخمًا طال انتظاره نفذته الدولة المصرية بتكلفة كبيرة لعرض عظمة الحضارة الفرعونية وإنعاش قطاع السياحة ومن ثم الاقتصاد الوطني، ثم نقلت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مخاطبًا حشدا من الشخصيات البارزة في ساحة المتحف: "اليوم، ونحن نحتفل معًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، نكتب فصلاً جديدًا في تاريخ الحاضر والمستقبل".

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحف، الذي يمتد على مساحة نصف مليون متر مربع، يضم في جنباته حاليًا حوالي 100 ألف قطعة أثرية - نصفها معروضة - يعود تاريخها إلى أكثر من ستة آلاف عام من عمر الحضارة المصرية العريقة، ثم أبرزت أن حضور حفل الأمس تمتعوا بالفعل بمشاهدة عرضًا مهيبًا للأضواء والموسيقى بالقرب من الأهرامات التي ظلت شامخة أمامهم.

وقدم عشرات الفنانين، الذين ارتدوا أزياء فرعونية متقنة، ألحانًا تقليدية بينما أضاء عرض ليزر يصور الفراعنة والألعاب النارية سماء الأهرامات بالقرب من المتحف الجديد، فيما عُرضت- على شاشات عملاقة في الأعلى، مشاهد من احتفالات في طوكيو وريو دي جانيرو على خلفية آثار مصر القديمة.

ثم رصدت الصحيفة اليابانية أجواء ما قبل بدء الاحتفال، حيث أشادت بالإجراءات الأمنية التي أحاطت بالمنطقة المحيطة قبيل بدء الافتتاح، مع تعليق لافتات عملاقة على المباني والشوارع للإعلان عن الافتتاح وترحيب الشعب المصري بضيوفه.. ثم نقلت كلمة السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي:" هذا هو الحلم الذي تخيلناه جميعًا. لقد حلمنا جميعًا بتحقيق هذا المشروع".

وأضافت "جابان تايمز" أن المتحف الجديد يقع على منحدر لطيف يطل على هضبة الجيزة، على مقربة من الأهرامات، وقد تم بناؤه بدعم مالي وفني كبير من اليابان، ويمتد على مساحة تقارب نصف مليون متر مربع.. وأضاف مدبولي، في كلمته إن "الجزء الأكبر من أعمال البناء والتشطيب وإخراج هذا المعلم العالمي إلى شكله الحالي تم خلال السنوات السبع إلى الثماني الماضية"... مشيرا إلى أن المتحف يُعتبر أكبر صرح في العالم مخصصُا لعرض حضارة واحدة.

وفي الداخل الصرح العملاق الجديد، سيدخل الزوار قاعات واسعة مضاءة جيدًا بأسقف عالية وجدران حجرية بلون الرمال تعكس الصحراء المحيطة. وفي قلب البهو الرئيسي، ينتصب تمثال ضخم يزن 83 طنًا لرمسيس الثاني، وهو الفرعون الذي حكم مصر لمدة 66 عامًا وشهد عهده العصر الذهبي للبلاد.

ومن أبرز معالم المتحف مختبر الترميم المباشر، الذي يمكن للزوار مشاهدته من خلال جدران زجاجية ممتدة من الأرض إلى السقف، حيث يتابعون المرممين وهم يقومون بتجميع مركب شمسي عمره 4500 عام، دُفن بالقرب من هرم خوفو، والذي بُني ليحمل روح الفرعون عبر السماء مع إله الشمس رع، حسب المعتقدات المصرية القديمة... لكن نجم المتحف بلا منازع- حسبما قالت الصحيفة اليابانية- هو مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تضم أكثر من 5000 قطعة أثرية، يُعرض العديد منها معًا للمرة الأولى.

وفي تقريرها، أشارت الصحيفة اليابانية إلى أن قطاع السياحة في مصر شهد مؤخرًا علامات على التعافي، حيث زار مصر 15 مليون سائح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، محققين عائدات بلغت 12.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 21% عن العام السابق، بينما توقع وزير السياحة المصري شريف فتحي أمس السبت أن يصل إجمالي عدد السياح إلى 18 مليون سائح بنهاية هذا العام.

وقال للصحفيين إن الحكومة المصرية تتوقع أن يستقطب المتحف 5 ملايين زائر سنويًا، مضيفًا أنه يستقبل حاليًا ما بين 5000 و6000 زائر يوميًا.. وأضاف:" نأمل في زيادة هذا العدد إلى 15 ألف زائر يوميًا".

