"سي بي إس نيوز" الأمريكية: زائر المتحف المصرى الكبير يحتاج إلى 70 يومًا لمشاهدة كنوزه كاملة

أبرزت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية في تقرير مطول، مساء السبت، روعة افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا، واصفة الحدث بأنه “أحد أعظم الافتتاحات الثقافية في هذا القرن”، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الإعداد وتجاوز تكلفة المشروع مليار دولار.

وقالت الشبكة إن مصر استقبلت عشرات القادة وكبار الشخصيات الأجنبية في احتفال رسمي ضخم أقيم عند سفح أهرامات الجيزة، مشيرة إلى أن المتحف الجديد يعد الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، إذ يمتد على مساحة تزيد عن خمسة ملايين قدم مربعة، ويغطي تاريخ مصر القديمة على مدى سبعة آلاف عام، من عصور ما قبل التاريخ حتى الحقبة اليونانية الرومانية .

ونقلت سي بي إس نيوز عن نيفين العارف، المستشار الإعلامي لوزير السياحة والآثار، قولها: “إنه يوم عظيم لمصر وللإنسانية… إنه حلم تحقق بعد كل هذه السنوات، فالمتحف المصري الكبير أصبح أخيراً حقيقة واقعة.”

وأوضح التقرير أن المتحف يضم نحو 100 ألف قطعة أثرية، أي ضعف العدد الذي كان متوقعاً عند بدء المشروع، وأن زيارة جميع المعروضات تحتاج إلى نحو 70 يوماً متواصلاً دون نوم إذا أمضى الزائر دقيقة واحدة أمام كل قطعة .

ويتميز المتحف بتصميم معماري فريد على شكل مثلثات تتناغم مع اتجاهات الأهرامات الثلاثة، وتطل قاعاته بإطلالات بانورامية مذهلة على الهضبة. كما يضم مسلة معلقة نادرة عمرها 3500 عام، تقف أمام المدخل الرئيسي ليتمكن الزائر من مشاهدة نقوشها عبر أرضية زجاجية.

وأبرز التقرير مقتنيات المتحف وأهمها التمثال الضخم لرمسيس الثاني الذي يبلغ عمره أكثر من 3200 عام، وقد تم نقله من ميدان رمسيس بوسط القاهرة إلى موقعه الجديد في الجيزة عام 2006، إضافة إلى المجموعة الكاملة لتوت عنخ آمون التي تُعرض للمرة الأولى كاملة في قاعة مخصصة.

كما يضم المتحف جناحًا مخصصًا لـ سفن الملك خوفو التي يزيد عمرها على 4500 عام، حيث يمكن للزوار مشاهدة أعمال الترميم الجارية على السفينة الثانية.

وأشار التقرير إلى أن فكرة إنشاء المتحف بدأت منذ عام 1992، وأن المشروع واجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية قبل أن يرى النور، معرباً عن أمل المسؤولين المصريين في أن يسهم المتحف في إنعاش قطاع السياحة واستقطاب نحو خمسة ملايين زائر سنوياً.

وأضافت الشبكة أن المتحف سيفتح أبوابه للجمهور اعتباراً من الرابع من نوفمبر الجاري ، ليتمكن الزوار من مختلف أنحاء العالم من خوض تجربة استثنائية بين كنوز الفراعنة وأسرار الحضارة المصرية القديمة.

وختمت سي بي إس نيوز تقريرها بالقول إن المتحف المصري الكبير يمثل “هدية مصر للعالم” ورمزاً لاستمرار الحضارة المصرية في إلهام الإنسانية حتى اليوم.

