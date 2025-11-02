مدير مكتب «NBC News» بالقاهرة: افتتاح المتحف المصري الكبير كان عرضًا عالميًا يجمع بين الثقافات|فيديو

قالت شالين جوباش مدير مكتب قناة NBC News بالقاهرة، إنّ احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير كان مذهلا، وكانت هناك أشياء كثيرة أجبعتها فيه، مثل الطريقة التي جعلوه بها عالميًا ومتعدد الثقافات.

وأضافت في تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كانت هناك أوركسترا في ريو دي جانيرو وفي باريس بجانب برج إيفل وفي الصين، وقد جمع ذلك بين الثقافات المختلفة في لوحة فنية واحدة، وهو ما رأيته رائعًا بحق".

وتابعت: "بالإضافة إلى عرض الألعاب النارية الذي كان خلابًا، والعرض الضوئي المذهل، والصور الهولوجرامية لجثمان الملك توت عنخ آمون، والمغنين والراقصين والأزياء الفرعونية، والأجمل أن جميع المشاركين كانوا مصريين، وكل من ظهر أو شارك في الحدث كان مصريًا.. بعضهم من نجوم السينما، وبعضهم من الرياضيين، ولقد كان عرضًا مبهرًا بحق على مستوى عالمي".

وأوضحت: "لدينا تاريخ طويل في تغطية الآثار في مصر، وكنا أول فريق يدخل مقبرة الملكة نفرتاري بعد ترميمها، وأول من دخل إلى مقبرة أبناء رمسيس الثاني الـ52 عند فتحها، كنا أول فريق يدخل إلى هناك، لذا، بدأنا تغطية هذا المشروع عندما بدأ مختبر الترميم في استقبال مقتنيات الملك توت عنخ آمون التي لم تُعرض من قبل على الجمهور".

وواصلت: "وكان المرممون يعملون على ترميمها بعناية فائقة داخل المختبر الذي أصبح الآن مختبرًا عالمي المستوى ومن أكبر المختبرات في العالم، يدرب فيه المتخصصون المصريون في الخارج كما يستقبل فيه باحثون من الخارج للدراسة، وكنا موجودين عندما أُدخلت تلك القطع الأثرية الأولى، ومنذ ذلك الحين ونحن نتابع المشروع عن قرب".

شاهد الفيديو :

https://www.youtube.com/shorts/iiIOyd6onY4