مدبولي ونواف يشهدان التوقيع.. بروتوكولات جديدة تعزّز الشراكة «المصرية - اللبنانية»
مدير مكتب «NBC News» بالقاهرة: افتتاح المتحف المصري الكبير كان عرضًا عالميًا يجمع بين الثقافات|فيديو
"سي بي إس نيوز" الأمريكية: زائر المتحف المصرى الكبير يحتاج إلى 70 يومًا لمشاهدة كنوزه كاملة
شينخوا: مصر تقدم للعالم منارة جديدة للحضارة الإنسانية من خلال المتحف المصري الكبير
مصر ولبنان توقعان اتفاقيات تعاون لتعزيز الرقابة والأسواق المشتركة| بث
افتتاح المتحف المصري الكبير.. تجسيد لقوة مصر الناعمة والسياسية في مشهد مهيب أبهر العالم
الرئيس الصيني: المتحف المصري الكبير سيترك بصمة عميقة في التاريخ الثقافي
الصحافة اليابانية: افتتاح المتحف المصري الكبير مشهد مهيب يعيد بريق الحضارة الفرعونية للعالم
الثقافة الفرنسية: افتتاح المتحف المصري الكبير أبهر العالم وأعاد أمجاد الفراعنة
مدير مدرسة يمنع تصوير الطالبات ونشر صورهن بالسوشيال ميديا بدون إذن ولي الأمر
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
المتحف المصري الكبير.. موعد الفتح أمام الجمهور وسعر التذاكر والجولات والعملات التذكارية
توك شو

مدير مكتب «NBC News» بالقاهرة: افتتاح المتحف المصري الكبير كان عرضًا عالميًا يجمع بين الثقافات|فيديو

هاجر ابراهيم

قالت شالين جوباش مدير مكتب قناة NBC News بالقاهرة، إنّ احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير كان مذهلا، وكانت هناك أشياء كثيرة أجبعتها فيه، مثل الطريقة التي جعلوه بها عالميًا ومتعدد الثقافات.

وأضافت في تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كانت هناك أوركسترا في ريو دي جانيرو وفي باريس بجانب برج إيفل وفي الصين، وقد جمع ذلك بين الثقافات المختلفة في لوحة فنية واحدة، وهو ما رأيته رائعًا بحق".

وتابعت: "بالإضافة إلى عرض الألعاب النارية الذي كان خلابًا، والعرض الضوئي المذهل، والصور الهولوجرامية لجثمان الملك توت عنخ آمون، والمغنين والراقصين والأزياء الفرعونية، والأجمل أن جميع المشاركين كانوا مصريين، وكل من ظهر أو شارك في الحدث كان مصريًا.. بعضهم من نجوم السينما، وبعضهم من الرياضيين، ولقد كان عرضًا مبهرًا بحق على مستوى عالمي".

وأوضحت: "لدينا تاريخ طويل في تغطية الآثار في مصر، وكنا أول فريق يدخل مقبرة الملكة نفرتاري بعد ترميمها، وأول من دخل إلى مقبرة أبناء رمسيس الثاني الـ52 عند فتحها، كنا أول فريق يدخل إلى هناك، لذا، بدأنا تغطية هذا المشروع عندما بدأ مختبر الترميم في استقبال مقتنيات الملك توت عنخ آمون التي لم تُعرض من قبل على الجمهور".

وواصلت: "وكان المرممون يعملون على ترميمها بعناية فائقة داخل المختبر الذي أصبح الآن مختبرًا عالمي المستوى ومن أكبر المختبرات في العالم، يدرب فيه المتخصصون المصريون في الخارج كما يستقبل فيه باحثون من الخارج للدراسة، وكنا موجودين عندما أُدخلت تلك القطع الأثرية الأولى، ومنذ ذلك الحين ونحن نتابع المشروع عن قرب".

شاهد الفيديو :

https://www.youtube.com/shorts/iiIOyd6onY4

