اقتصاد

داكر عبد اللاه: افتتاح المتحف المصري الكبير سيزيد الطلب على الاستثمار العقاري

داكر عبد اللاه
داكر عبد اللاه
ولاء عبد الكريم

وجه المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين على افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يمثل نقل نوعية وتاريخية تسجلها مصر في تاريخها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن شركات المقاولات المصرية والعمالة المصرية المدربة كان لهم دور مميز بجانب الشريك الأجنبي في تنفيذ مشروع المتحف يحق لهم ان يفتخرون بما حققوه جيل بعد جيل و يؤكد هذا عظمة العمارة المصرية و الخبرات المصرية المتفردة .

وأوضح داكر عبد اللاه، أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف عالمي من حيث المساحة وحجم المقتنيات الأثرية بمساحة 500 ألف متر و يحتوي على 100 ألف قطعة أثرية من ضمنها كنوز وآثار الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة في مكان واحد والبالغ عددها 5398 قطعة، كما يبلغ عدد صالات العرض 12 صالة عرض وقد تجاوز تكلفة انشاء  المتحف المصري الكبير 1.2 مليار دولار.

وأوضح داكر عبد اللاه، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون له تأثير جيد جدا على القطاع العقاري و الاستثمار ي خاصة على منطقة الجيزة و غرب القاهرة بشكل عام في زيادة الطلب على الاستثمارات الفندقية و المشروعات التجارية من مولات و غيرها و استثمار  النشاط السياحي بهذه المنطقة .

وأضاف عبد اللاه، أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بتطوير منطقة الاهرامات و المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير من بنية تحتية قوية ومرافق و طرق و مناظر جمالية غيرت معالم هذه المنطقة بالكامل للأفضل و فتحت شهية المستثمرين للحصول على مشروعات لهم في هذه المنطقة .

وأشار إلى أن منطقة غرب القاهرة ستشهد ارتفاعا في الطلب على المشروعات الفندقية و الوحدات الفندقية و كذلك الأنشطة التجارية المختلفة من محال تجارية ومطاعم و مكاتب و غيرها .

ونوه عبد اللاه إلى أنه نتيجة للطفرة الكبيرة مع افتتاح المتحف المصري الكبير ستشهد اسعار العقارات التجارية من مولاهم غيرها ارتفاعا ملحوظا في الاسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة لزيادة الطلب عليها .

وأكد عبد اللاه، أن حكمة القيادة السياسية حولت مختلف مدن مصر إلى مناطق جذب استثماري سواء سياحي او خدمي او عقاري او تجاري مما سيكون له أثر كبير خلال الفترة المقبلة على توفير فرص عمل أكثر وتحقيق نمو اقتصادي اكب

الاستثمار العقاري التطوير العقاري المتحف المصري الكبير

