نواف سلام يشيد بالمتحف المصري الكبير كنموذج للتاريخ والحضارة

أشاد نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني، بالمتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بأنه «تحفة معمارية وثقافية تروي قصة الإنسان منذ فجر التاريخ من أم الدنيا».



وقال سلام إن الزيارة تمثل أكثر من جولة سياحية، فهي فرصة لإلهام لبنان بمبادرات مصر الحضارية والثقافية، وتعكس التزام البلدين بتحويل العلاقات التاريخية إلى شراكات فعلية ومشاريع مشتركة تخدم شعبيهما.

ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره اللبناني اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات للتعاون المشترك بين القاهرة وبيروت.

أهم ما جاء في بروتوكولات التعاون المشترك

وأبرز ما جاء في الاتفاقيات؛ التعاون في مجال رقابة الأسواق والرقابة المالية ومجال التعليم الفني والتعليم العالي والزراعة واستصطلاح الأراضي وفي الإسكان والمرافق وفي الجمارك، إلى جانب مجالات أخرى للتنسيق الاقتصادي والتنمية.