قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
الداخلية تكشف حقيقة إثارة عدد من الأجانب للفوضى بأحد شوارع الإسكندرية
بسبب الأمطار الغزيرة.. تأجيل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب لإشعار آخر
بوابة السماء تنفتح على الطفولة: قراءة بصرية جديدة في معرض لـ أوبو العالمية
بعد انتشار الفيروسات التنفسية.. أسعار لقاح الإنفلونزا وطريقة التطعيم
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل للشعب السوداني في مساعيه لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استغلال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مواجهة الشائعات بإعلام الداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

واصل مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ فعاليات الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "اتحقق قبل ما تصدق" تحت رعاية الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد حمدي سعيد، والتي تهدف للتوعية الجماهيرية من مخاطر الشائعات التي تستهدف الإضرار بالدولة وإستقرارها ومنجزاتها والمساس بوحدة الشعب وتماسكه.
 

وفي إطار مواصلة جهود قطاع الإعلام الداخلي لتفعيل هذه الأهداف، نظم مجمع إعلام الداخلة اليوم، ندوة تحت عنوان الاستغلال الإيجابي للتطور التكنولوجي في مواجهة الشائعات، بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم، استضافتها مدرسة الشهيد أحمد المنسي الثانوية العسكرية بنين.

حاضر فيها مدير المركز التكنولوجي بالداخلة المهندس منصور عبدالوهاب، وأيمن حنفي مدير عام الإدارة التعليمية بمركز الداخلة، محمود عزت مسئول الأنشطة بمجمع اعلام الداخلة، تحت إشراف محسن محمد مدير المجمع، وحضور مروة محمد الإعلامية بالمجمع، وشارك فيها طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وعدد من أولياء الأمور.
 

وأكدت الندوة أن التحول الرقمي الحالى والتكنولوجيا الحديثة كما يستخدمها البعض لأغراض سلبية في نشر وترويج الشائعات لأغراض معينة، فإنها أيضا توفر حلولا مبتكرة لمواجهة الشائعات اذا ما تم توظيفها بشكل علمي صحيح ويمكن بالفعل أن تسهم بإيجابية في الحد من الترويج للشائعات وكشف نوايا وأغراض من يقف وراء هذه التصرفات.


وأوضحت الندوة أنه يمكن استعمال نفس الأدوات التي يستخدمها مروجو الشائعات مثل الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي، يمكن أيضا استخدامها في مجابهة الشائعات.
 

وبينت الندوة أنه يمكن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة على منصات التواصل الاجتماعي كما جرى تطوير تطبيقات متخصصة؛ للتحقق من صحة الأخبار والتعرف على الحقيقة بسهولة.
 

وشددت الندوة على أن التصدي للشائعات حاليا يتطلب استراتيجية متكاملة تستند إلى الابتكار التكنولوجي، مشيرة إلى أن خطر الشائعات يزايد بشكل ملحوظ في العصر الرقمي، حيث تنتقل المعلومات بسرعة هائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أن الشائعات لا تؤثر فقط على الأفراد بل تمتد لتطال الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني للدول، ما يجعل التصدي لها ضرورة وطنية. 
 

وأكدت الندوة ضرورة استمرار حملات التوعية في ظل استمرار وتطور التقنيات الرقمية، وأن توجه حملات التوعية لمختلف الفئات العمرية وخصوصا الشباب كونهم الأكثر استخداما للإنترنت.
 

وأشارت الندوة إلى أن مواجهة الشائعات الإليكترونية لايتطلب فقط قوانين صارمة، بل يحتاج إلى وعي مجتمعي وثقافة رقمية مسئولة، فكل شخص يحمل هاتفا محمولا متصلا بالإنترنت أصبح صانعا ومتلقيا للمعلومة وعليه أن يتحلي بالوعي، ويكون جزءا من الحل لا من المشكله.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستقبل وفد المنصة اليابانية للبرمجة لتعزيز سبل التعاون في المجالات التعليمية والتكنولوجية

المعاهد الأزهرية تناقش مع المنصة اليابانية للبرمجة التعاون بمجالات التعليم والتكنولوجيا

الحصيبلى التى خلفتها النتخفضات الجوية فى غزة

مرصد الأزهر: وفاة 17 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال جراء المنخفضات الجوية في غزة

رئيس القطاع الديني خلال المحاضرة

الأوقاف: رئيس القطاع الديني محاضرًا في فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة

بالصور

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

في بيان قوي| مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في السودان.. وتلمح لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لحماية أمنها القومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

إيرينا يسري
إيرينا يسري
إيرينا يسري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد