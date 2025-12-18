قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لسّه في العمر بقــيّة.. مواطن يعود للحياة بعد توقف تام للقلب
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
الداخلية تكشف حقيقة إثارة عدد من الأجانب للفوضى بأحد شوارع الإسكندرية
بسبب الأمطار الغزيرة.. تأجيل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب لإشعار آخر
بوابة السماء تنفتح على الطفولة: قراءة بصرية جديدة في معرض لـ أوبو العالمية
بعد انتشار الفيروسات التنفسية.. أسعار لقاح الإنفلونزا وطريقة التطعيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الوادي الجديد تؤكد التزامها بدعم اللغة العربية في العصر الرقمي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظّمت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد فعالية علمية وثقافية، تجسيدًا لمكانة اللغة العربية بوصفها وعاءً للهوية، وحاملةً للفكر والمعرفة، وأداةً فاعلة في التواصل الحضاري وبناء الوعي.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، بإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبدالسلام عباس، عميد كلية الآداب، وبمتابعة الأستاذ الدكتور عاطف عبدالعزيز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبتنسيق الدكتور أحمد علي سعد الله، أستاذ النحو والصرف المساعد بالكلية، وبمتابعة الدكتور خلف بدوي العفدري، منسق الأنشطة الطلابية، بمشاركة محمود مفتي، مدير إدارة رعاية الطلاب.

شهدت الفعالية حضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في اللغة العربية والعلوم الإنسانية، إلى جانب مشاركة واسعة من طلاب الكلية والمهتمين بالشأن اللغوي والثقافي.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد عبدالسلام عباس حرص كلية الآداب على الاضطلاع بدورها الأكاديمي والمجتمعي في دعم اللغة العربية، وتعزيز البحث العلمي المتخصص، وتنمية الوعي اللغوي لدى الطلاب، بما يسهم في ترسيخ مكانة العربية لغةً للعلم والفكر والإبداع.

من جانبه، أبرز الأستاذ الدكتور عاطف عبدالعزيز الدور المحوري للغة العربية في تشكيل الشخصية الثقافية للأمة، مشددًا على أهمية تطوير أساليب تعليمها وتفعيل حضورها في مجالات البحث العلمي والتحول الرقمي، بما يواكب متطلبات العصر مع الحفاظ على أصالتها وثرائها.

وتضمنت الاحتفالية جلسات علمية وحلقات نقاشية تناولت قضايا اللغة العربية بين الأصالة والمعاصرة، والتحديات التي تواجه حضورها في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز استخدامها في مجالات التعليم والإعلام والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب عروض ثقافية وأنشطة طلابية عكست جماليات اللغة العربية وقدرتها على الإبداع والتجدد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد جامعة الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

ترشيحاتنا

الآباء الكهنة

الأنبا بشارة جودة يلتقي الآباء الكهنة في لقاء أبوي وروحي

فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي

فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة

المسن الصعيدي

الست المحترمة متشلش تليفون تاتش .. المسن الصعيدي يثير الجدل من جديد

بالصور

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

في بيان قوي| مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في السودان.. وتلمح لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لحماية أمنها القومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

إيرينا يسري
إيرينا يسري
إيرينا يسري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد