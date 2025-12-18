جامعة الوادي الجديد تؤكد التزامها بدعم اللغة العربية في العصر الرقمي

نظّمت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد فعالية علمية وثقافية، تجسيدًا لمكانة اللغة العربية بوصفها وعاءً للهوية، وحاملةً للفكر والمعرفة، وأداةً فاعلة في التواصل الحضاري وبناء الوعي.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، بإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبدالسلام عباس، عميد كلية الآداب، وبمتابعة الأستاذ الدكتور عاطف عبدالعزيز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبتنسيق الدكتور أحمد علي سعد الله، أستاذ النحو والصرف المساعد بالكلية، وبمتابعة الدكتور خلف بدوي العفدري، منسق الأنشطة الطلابية، بمشاركة محمود مفتي، مدير إدارة رعاية الطلاب.

شهدت الفعالية حضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في اللغة العربية والعلوم الإنسانية، إلى جانب مشاركة واسعة من طلاب الكلية والمهتمين بالشأن اللغوي والثقافي.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد عبدالسلام عباس حرص كلية الآداب على الاضطلاع بدورها الأكاديمي والمجتمعي في دعم اللغة العربية، وتعزيز البحث العلمي المتخصص، وتنمية الوعي اللغوي لدى الطلاب، بما يسهم في ترسيخ مكانة العربية لغةً للعلم والفكر والإبداع.

من جانبه، أبرز الأستاذ الدكتور عاطف عبدالعزيز الدور المحوري للغة العربية في تشكيل الشخصية الثقافية للأمة، مشددًا على أهمية تطوير أساليب تعليمها وتفعيل حضورها في مجالات البحث العلمي والتحول الرقمي، بما يواكب متطلبات العصر مع الحفاظ على أصالتها وثرائها.

وتضمنت الاحتفالية جلسات علمية وحلقات نقاشية تناولت قضايا اللغة العربية بين الأصالة والمعاصرة، والتحديات التي تواجه حضورها في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز استخدامها في مجالات التعليم والإعلام والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب عروض ثقافية وأنشطة طلابية عكست جماليات اللغة العربية وقدرتها على الإبداع والتجدد.