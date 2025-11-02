قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير فلسطين لدى روسيا: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعمل على النحو المنشود
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
أخبار البلد

رئيس الوزراء اللبناني بعد حضوره افتتاح المتحف الكبير: هذه الأرض تنبض بالابداع

كتب محمود مطاوع

قال الدكتور نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني : ‘تشرفت بحضور افتتاح المتحف المصري الكبير ذلك التحفة معمارية   فهذه الأرض مازالت وكما كانت تنبض بالابداع’ .

وأضاف أنه تم مناقشة التعاون في مجالات مختلفة مع التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم ترجم لأفعال، لافتا ان هذه الدورة تتميز بتحويل التفاهمات الى انجازات والى عمل وشراكة.

وأوضح نواف: اننا نقدر الدور الرائد لمصر بقيادة الرئيس السيسي ولا ننسى موقف مصر الداعم للبنان في أحلك الظروف والمساندة في المحافل الدولية. 

وأشار إلي أن العلاقات المصرية اللبنانية نتاج تفاعل طويل وتقارب مستمر يمتد منذ عقود مؤكدا أن مصر لها دور كبير في استقرار المنطقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

 وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اللبناني الدكتور نواف سلام  شهدا توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر ولبنان ، وذلك علي هامش انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة.

وشهد رئيسي الوزراء الإعفاء المتبادل من رسوم التأشيرات لحاملي جواز السفر الدبلوماسي من البلدين ،كما شهدوا توقيع مذكرة في مجال حماية المستهلك الرقابة علي الأسواق

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين في مجال الإدارة والخدمة العامة ،كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم في مجال مراقبة الضامن ، كما شهدوا توقيع مذكرة تعاون في مجال التعليم الفني بين البلدين

وشهدوا توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتعاون في مجال الأبحاث الزراعية ،كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والعمران بين البلدين .

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجالات الضريبية والجمركية ،كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الحماية الاجتماعية ، كما تم توقيع مذكرة تعاون في مجال علوم الطيران والنقل.

وشهد رئيسي الوزراء توقيع مذكرة تفاهم في مجال لسياسات التنموية وتبادل الخبرات الاقتصادية ومذكرة تفاهم في مجال التنمية المحلية .

كما وقع رئيسي الوزراء محضر اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة.

مدبولي المتحف المصري الكبير رئيس وزراء لبنان

