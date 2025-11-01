المنشد إيهاب يونس يروي كواليس مشاركته بحفل افتتاح المتحف الكبير | خاص

سعيد باختياري في هذا الحدث الكبير الذي يشاهده العالم أجمع، هكذا عبر المنشد ايهاب يونس، الذي شارك بإنشاده في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم، عن سعادته البالغة في اختياره، الذي شكّل له مصدر سعادة كبيرة

وقال “يونس” في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن هذا الاختيار يعني ضرورة التركيز الكامل في هذا الحدث المهم، الذي لا يُعد مجرد فعالية داخلية بل يُعد حدثًا عالميًا يستحق الاهتمام

واشار الى شعوره بالرهبة أثناء وقوفه على المسرح، موضحًا أنه كان يؤدي رسالة هادفة، خاصة خلال تقديمه مع زميله مينا، حيث أرادا من خلال هذا العمل الفني توصيل رسالة “أن الجميع أبناء وطن واحد”، تجمعهم الأخوة والمواطنة، فهذه الرسالة كانت مهمة ولا بد من إيصالها للناس.

وعن البروفات قال:" استمرت لأسبوع كامل، واختيار الكلمات والتحضير بدأ منذ أكثر من شهر".

اما عن الأجواء قبل الصعود على المسرح قائلا:" كانت مفعمة بالترقب والتركيز".

وأضاف أنه لم يشعر بالخوف من الأداء أو مواجهة الجمهور، وإنما كان يخشى فقط ألا تخرج كلماته في التوقيت والمكان الصحيح، موضحًا أنه رغم التوتر الطبيعي الذي يصاحب لحظات الصعود على المسرح، إلا أنه يظل مركزًا تمامًا لأنه يؤدي رسالة مهمة يحرص على توصيلها بإتقان.

وقال انه دعى الله بالتوفيق والسداد قبل صعوده على المسرح، وختم قائلا:" ربنا يكتبلي القبول في العمل".