رويترز: المتحف المصري الكبير يتفوق على متاحف العالم
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين بسبب حادث طعن داخل قطار
«العربي الاشتراكي»: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المتحف تؤكد أن مصر مهد الحضارة ورسالة سلام للعالم
منتخب مصر يخسر نهائي بطولة العالم أمام ألمانيا بمونديال اليد للناشئين
إدارة الأزمات تحذّر من منخفض جوي وأمطار على أسيوط .. اليوم وغدًا
«نيكلاس» ينضم لأساطير بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف.. البطل النمساوي يُشيد بالتنظيم المصري.. ماذا قال؟
بمشاركة 35 دولة.. عيسى أبو العلا يتألق فى بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين
ريال مدريد يواصل التألق برباعية نظيفة أمام فالنسيا
زاهي حواس يوضح كيف سيعود افتتاح المتحف الكبير بالنفع على مصر |فيديو
ريال مدريد يكتسح فالنسيا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني
الموسيقار هشام نزيه: المقطوعة الموسيقية لحفل المتحف عبارة عن رحلة حول العالم|فيديو
ديني

المنشد إيهاب يونس يروي كواليس مشاركته بحفل افتتاح المتحف الكبير | خاص

المنشد ايهاب يونس الذي شارك في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
المنشد ايهاب يونس الذي شارك في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
إيمان طلعت

سعيد باختياري في هذا الحدث الكبير الذي يشاهده العالم أجمع، هكذا عبر المنشد ايهاب يونس، الذي شارك بإنشاده في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم، عن سعادته البالغة في اختياره، الذي شكّل له مصدر سعادة كبيرة

وقال “يونس” في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن هذا الاختيار يعني ضرورة التركيز الكامل في هذا الحدث المهم، الذي لا يُعد مجرد فعالية داخلية بل يُعد حدثًا عالميًا يستحق الاهتمام

واشار الى شعوره بالرهبة أثناء وقوفه على المسرح، موضحًا أنه كان يؤدي رسالة هادفة، خاصة خلال تقديمه مع زميله مينا، حيث أرادا من خلال هذا العمل الفني توصيل رسالة “أن الجميع أبناء وطن واحد”، تجمعهم الأخوة والمواطنة، فهذه الرسالة كانت مهمة ولا بد من إيصالها للناس. 

وعن البروفات قال:" استمرت لأسبوع كامل، واختيار الكلمات والتحضير بدأ منذ أكثر من شهر".

اما عن الأجواء قبل الصعود على المسرح قائلا:" كانت مفعمة بالترقب والتركيز".

وأضاف أنه لم يشعر بالخوف من الأداء أو مواجهة الجمهور، وإنما كان يخشى فقط ألا تخرج كلماته في التوقيت والمكان الصحيح، موضحًا أنه رغم التوتر الطبيعي الذي يصاحب لحظات الصعود على المسرح، إلا أنه يظل مركزًا تمامًا لأنه يؤدي رسالة مهمة يحرص على توصيلها بإتقان.

وقال انه دعى الله بالتوفيق والسداد قبل صعوده على المسرح، وختم قائلا:" ربنا يكتبلي القبول في العمل". 

افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير المنشد ايهاب يونس ايهاب يونس

