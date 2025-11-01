قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة المستلزمات الطبية: المتحف المصري الكبير يفتح أفاقا لإستثمارات جديدة بالسوق المصرية
عبد الرحيم حسن : يجب تدريس محتويات المتحف المصري الكبير بالمناهج
اتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي: نتوقع جذب المتحف الكبير زيادة 5 ملايين سائح سنويًا
مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد صبري عبد الرحيم

عبرت المؤسسات الدينية عن سعادتها بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن الحفاظ على التراث والآثار هو واجبٌ دينيٌّ وإنسانيٌّ، هنأ الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

صرح حضاري

ووصف شيخ الأزهر المتحف المصري، بالصرح الحضاري، الذي يعكس موقع مصر الفريد في الحضارة الإنسانية على مرِّ العصور، ويؤكد أنها كانت ولا تزال وستظل -بمشيئة الله- منارة للتراث والثقافة والحضارة والإنسانية، مقدِّرًا جهود الدولة المصرية في الحفاظ على التراث، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن، وترسيخ الجمال والذوق الرفيع في نفوس الأجيال الجديدة.

تراث مصر الإنساني الفريد

وأكد شيخ الأزهر اعتزازه بما تزخر به مصر من كنوز الحضارة والتاريخ وتراثها الإنساني الفريد، مؤكدًا ضرورة استلهام مشاعر الفخر من هذا الإنسان المصري القديم الذي أدهش العالم بحضارة استثنائية لا تزال أسرارها في مختلف الفنون عصيةً على الفهم والإدراك، رغم ما توصل إليه إنسان اليوم من تقدمٍ تقنيٍّ وتكنولوجيٍّ مذهل.

الحفاظ على الآثار واجب دينيٌّ 

وتابع: بهذه المناسبة الطيبة، يُذكِّر الأزهر بما نص عليه البيان الختامي لمؤتمره العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، من أن الحفاظ على التراث والآثار هو واجبٌ دينيٌّ وإنسانيٌّ، وأن الإسلام قد دعا إلى صون مظاهر الإعمار في الأرض، وأن الآثارَ موروثٌ ثقافيٌّ يُعرِّف بتاريخ الأمم والحضارات، ولا يجوز الاعتداء عليها ولا ارتكاب ما يُغيِّر من طبيعتها الأصلية، بل ويجب حمايتها بوصفها شاهدًا على حضارات الأمم وسيرتها ومسيرتها.

 حضارة إيمان وضمير حي

ونبه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على أن الحضارة المصرية القديمة لم تكن حضارة حجر وصنم كما يروج البعض، بل كانت حضارة إيمان وضمير حي، مشيرًا إلى أن المصري القديم حين نحت المعابد وشيد المقابر إنما عبر عن إيمانٍ عميقٍ بالحياة الآخرة وبأن العمل الصالح والعدل والصدق هي مفاتيح الخلود والبقاء الأبدي.

مسيرة التاريخ الإنساني

وأوضح الأزهري في بيان له، أن المصري القديم سبق في فهمه لمعاني الإيمان والبعث والجزاء كل الحضارات اللاحقة، وأن القيم التي جسدها في حياته اليومية كانت بذورًا روحية مهدت لظهور الرسالات السماوية فيما بعد، مؤكدًا أن هذه المعاني ما زالت حاضرة في وجدان المصريين حتى اليوم، وأن الحضارة المصرية ستظل ضميرًا خالدًا في مسيرة التاريخ الإنساني.

حدث استثنائي

وقال الدكتور أسامة الأزهري، إن افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي يعيد إلى الوعي الإنساني روح مصر الخالدة، ويجعل من أرض الكنانة مركزًا عالميًّا لإشعاع الحضارة والجمال والإبداع عبر العصور.

تجديد لرسالة مصر الحضارية

ولفت إلى أن افتتاح هذا الصرح العالمي لا يقتصر على كونه تدشينًا لمتحف عظيم يحتضن آثار الأجداد، بل هو تجديد لرسالة مصر الحضارية والروحية التي علّمت البشرية معنى البناء والعمران، وجمعت بين العقل المبدع والروح المعمِّرة والذوق الرفيع الذي يسمو بالجمال الإنساني في أبهى صوره.

 عمارة الأرض وتعزيز قيم الجمال

وأشار الأزهري إلى أن اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي بصون التراث الإنساني والحضاري يمثل امتدادًا لرسالة الأنبياء في عمارة الأرض وتعزيز قيم الجمال والانتماء، استنادًا إلى قوله تعالى: «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا».

الجمال لا يفنى

وألمح إلى أن المتحف المصري الكبير ليس حجرًا وصخرًا فحسب، بل ذاكرة أمة وروح حضارة، ورسالة متجددة للأجيال بأن الجمال لا يفنى، وأن مصر التي قادت مسيرة العلم والفن والعمارة عبر التاريخ، تواصل اليوم دورها الريادي بثوب معاصر يليق بمكانتها بين الأمم.

العناية بالآثار والتراث

وأفاد بأن العناية بالآثار والتراث جزء أصيل من رسالة الدين، لأن الإسلام يدعو إلى حماية مظاهر الإعمار وصون الجمال، ويحرم الفساد والتخريب، مصداقًا لقوله تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا}، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها، وأن يبقى هذا الصرح شاهدًا على رسالة مصر في خدمة الإنسانية ونشر قيم الجمال والسلام.

إنجاز وطني وتاريخيًّ


وأشاد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بالافتتاح المهيب للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث الفريد يمثل إنجازًا وطنيًّا وتاريخيًّا يعكس عظمة مصر وخلود حضارتها وعبقرية أبنائها عبر العصور.

قدرة على الإنجاز

وأبان أن هذا اليوم سيبقى علامة مضيئة في مسيرة الجمهورية الجديدة، ودليلًا على ما تمتلكه مصر من إرادة وقدرة على الإنجاز، يجسِّد عظمة شعبٍ صنع التاريخ، وحمل رسالة الإبداع إلى الإنسانية منذ فجر الحضارة.

 رسالة حضارية خالدة

واستطرد: أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرحٍ أثري يضم كنوز الماضي، بل هو رسالة حضارية خالدة تُعلن من جديد أن مصر ستظل قلب التاريخ النابض، ومهد الحضارة الإنسانية، وراعية الجمال والإتقان على مر الزمان.

 نهضة شاملة

وشدد على أن هذا الافتتاح العالمي يأتي تجسيدًا لما تشهده مصر في عهد الرئيس من نهضةٍ شاملةٍ تمتزج فيها الأصالة بالحداثة، وتتلاقى فيها رسالة الماضي المجيد مع طموحات المستقبل الواعد، لتبقى مصر دائمًا منارةً للحضارة، ومصدرًا للإلهام، وجسرًا يربط بين ماضي الإنسانية ومستقبلها.

مشاركة 79 وفدًا رسميًّا 

وعبر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن سعادته بهذا الحدث العظيم الذي ترنو إليه أنظار العالم، ويشارك فيه 79 وفدًا رسميًّا من مختلف أنحاء العالم.

وذكر رئيس جامعة الأزهر، أن وجود كل هؤلاء المشاركين يبعث برسالة مفادها: أن مصر الكنانة مصر الأزهر هي واحة الأمن والأمان على مر التاريخ.

عظمة المصريين القدماء

وأفاد رئيس جامعة الأزهر، بأن المتحف المصري الكبير يعد من أكبر المتاحف الأثرية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن محتويات المتحف شاهدة على عظمة المصريين القدماء، كما أنها تجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر.

جسر حضاري بين شعوب العالم

وختم: أن هذا التمثيل والحضور العالمي غير المسبوق لافتتاح المتحف إنما يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل، كما يؤكد المكانة الفريدة لجمهورية مصر العربية كونها جسرًا حضاريًّا بين جميع شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام، ويعزز مكانة مصر على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف افتتاح المتحف المصري الكبير مصر شيخ الأزهر الأزهر المؤسسات الدينية وزير الأوقاف المفتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

خالد أبو بكر

خالد أبو بكر: المتحف الكبير إنجاز حضاري يحمل أبعادا ثقافية واقتصادية ضخمة

مصطفى وزيري

مصطفى وزيري: بعض المصريين القدماء كانوا يرتدون صنادل وشباشب من الذهب

الملك رمسيس

سافر إلى باريس.. حكاية إصدار جواز سفر لرمسيس الثاني في 1976

بالصور

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

استجابة فورية.. محافظ سوهاج يحقق حلم مسن من ذوي الهمم

اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

لكزس
لكزس
لكزس

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

المزيد