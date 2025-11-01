قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»
وزير التعليم السابق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة وإنسانية
يعالج آلام المفاصل والعضلات .. زيت غير متوقع يهديك فوائد مذهلة
كامل الوزير: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد إرادة مصر الصناعية والسياحية
مطارا القاهرة وسفنكس الدوليان يشهدان حركة تشغيل مكثفة تزامنًا مع افتتاح المتحف الكبير
رسالة من الرئيس السيسي لقادة العالم قبيل افتتاح المتحف الكبير
أصالة تهنئ مصر بافتتاح المتحف الكبير: مبارك عليكِ مجد جديد يا أرض الحضارات
عيسى زيدان: المتحف المصري الكبير منظومة عمل متكاملة ومركز عالمي لتدريب جيل جديد
لم تمس أو تسرق.. أحمد موسى يعرض لقطات نادرة لمقبرة توت عنخ آمون بعد اكتشافها في 1922
مطار القاهرة يستقبل وفود القادة والملوك ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير | فيديو
عيب متشتمش .. حبس صاحب محل ونجله هشما رأس مسن بالصف
أخبار البلد

عيسى زيدان: المتحف المصري الكبير منظومة عمل متكاملة ومركز عالمي لتدريب جيل جديد

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندانى

أكد الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد صرحا عالميا هو ثمرة جهد سنوات طويلة، موضحاً أن مركز الترميم الذي يوجد بالمتحف يحتوي على 126 مرممًا وأثريًا من أكفأ الكوادر المصرية، الذين تحملوا مسؤولية من نقل وترميم وعرض الآثار داخل المتحف وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف زيدان أن العمل داخل المتحف المصري الكبير يجسد نموذجًا فريدًا للتكامل بين مختلف التخصصات، حيث يضم المتحف منظومة عمل متكاملة تشمل أثريين، ومهندسين، وفنيين يعملون جميعًا بروح الفريق الواحد لتحقيق حلم مصر في تقديم أعظم متحف أثري في العالم.

وأشار زيدان، إلى أن مركز الترميم بالمتحف يُعد من أكبر وأحدث مراكز الترميم في الشرق الأوسط، لما يحتويه من تجهيزات علمية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة، موضحًا أن المركز لا يقتصر دوره على صيانة الآثار فقط، بل يمتد ليكون منارة علمية قادرة على خلق جيل جديد من المرممين المصريين والعرب من خلال برامج تدريبية متخصصة.

ووجة زيدان الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في هذا الصرح الكبير ومنهم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،  وعالم الاثار الدكتور زاهي حواس، والدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة لليونسكو، و على جهودهم الكبيرة ودعمهم المستمر في إنجاز وافتتاح هذا الصرح التاريخي العظيم الذي يعد هدية مصر للعالم.

