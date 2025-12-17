قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاتفاق سلام الكونغو الديمقراطية واستعدادها لمساندة مسار تسوية النزاع
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 7 فبراير
فتح باب الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم
فن وثقافة

أرملة نجل صلاح الشرنوبي: شقتنا تعرضت للسرقة

صلاح الشرنوبي
صلاح الشرنوبي
يمنى عبد الظاهر

كشفت سالي شبل، أرملة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي تفاصيل عقب دخولها شقتها، بعد مرور 6 أشهر على منعها من دخولها وتغيير الأقفال عقب وفاته.

وكتبت سالي شبل زوجة نجل  صلاح الشرنوبي :" بعد مرور 6 أشهر على منعنا من دخول شقتنا التي عشت بها أنا ومحمد وعمر ما يقرب من 8 سنوات مات محمد أمس مرة أخرى بعد أن شاهدت كل ما عشناه وتقاسمناه سوياً تم تدميره وانتهاكه ..

وتابعت سالي شبل : دخلت أمس إلى شقتنا تحت رعاية وأمر وإشراف رجال القانون من الشرطة والنيابة العامة والمحكمة بعد اغتصاب حيازة الشقة ومنعنا من دخولها وتغيير الأقفال طوال الفترة الماضية ومنذ وفاة محمد (رحمه الله).

واضافت : كانت المفاجأة (التي تعد لي مفاجأة للأسف ولكنها كانت توقع مسبق للكثيرين من حولي) أن الشقة تمت سرقتها من الأشياء الثمينة والأوراق الهامة حتى ملابسنا لم تسلم من السرقة، وتم تخريب الكثير من الأشياء بحيث لم تصلح الشقة للعيش مجدداً على هذا الوضع.

وأكدت سالي شبل : على الرغم من أن السارق معروف إلا أنني سألتزم بتطبيق القانون والسير في المسارات والإجراءات المتبعة خطوة بخطوة كما فعلت سابقاً، لأنني على عهد مع الله ومع محمد أنني لن اترك أي حقوق تخص عمر أو تخصني لأي شخص ولن اتسامح ولا اتساهل مع أي شخص يرى نفسه مشهور ومعروف وفوق القانون وكما قال لنا: (لا يوجد لكم حقوق على الأرض ولن تستطيعوا الحصول على شئ... حقوقكم في الجنة إن شاء الله) ولكنه تناسى وغفل إن رب السماء والأرض موجود في كل مكان وزمان ولن يكون إلى جانب شخص ظالم محفوف بمجموعة من الظلمة.

واختتمت ارملة نجل صلاح الشرنوبي : أننا نعيش في دولة يسري فيها القانون على الجميع وسأطبق القانون بلا أي تهاون أو تسامح، وسنحصل على كل ما اقره الشرع والقانون لنا بدون التنازل عن أي شئ وبدون التنازل عن كرامتنا كما يريدون.

