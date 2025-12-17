أرملة نجل صلاح الشرنوبي: شقتنا تعرضت للسرقة

كشفت سالي شبل، أرملة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي تفاصيل عقب دخولها شقتها، بعد مرور 6 أشهر على منعها من دخولها وتغيير الأقفال عقب وفاته.

وكتبت سالي شبل زوجة نجل صلاح الشرنوبي :" بعد مرور 6 أشهر على منعنا من دخول شقتنا التي عشت بها أنا ومحمد وعمر ما يقرب من 8 سنوات مات محمد أمس مرة أخرى بعد أن شاهدت كل ما عشناه وتقاسمناه سوياً تم تدميره وانتهاكه ..

وتابعت سالي شبل : دخلت أمس إلى شقتنا تحت رعاية وأمر وإشراف رجال القانون من الشرطة والنيابة العامة والمحكمة بعد اغتصاب حيازة الشقة ومنعنا من دخولها وتغيير الأقفال طوال الفترة الماضية ومنذ وفاة محمد (رحمه الله).

واضافت : كانت المفاجأة (التي تعد لي مفاجأة للأسف ولكنها كانت توقع مسبق للكثيرين من حولي) أن الشقة تمت سرقتها من الأشياء الثمينة والأوراق الهامة حتى ملابسنا لم تسلم من السرقة، وتم تخريب الكثير من الأشياء بحيث لم تصلح الشقة للعيش مجدداً على هذا الوضع.

وأكدت سالي شبل : على الرغم من أن السارق معروف إلا أنني سألتزم بتطبيق القانون والسير في المسارات والإجراءات المتبعة خطوة بخطوة كما فعلت سابقاً، لأنني على عهد مع الله ومع محمد أنني لن اترك أي حقوق تخص عمر أو تخصني لأي شخص ولن اتسامح ولا اتساهل مع أي شخص يرى نفسه مشهور ومعروف وفوق القانون وكما قال لنا: (لا يوجد لكم حقوق على الأرض ولن تستطيعوا الحصول على شئ... حقوقكم في الجنة إن شاء الله) ولكنه تناسى وغفل إن رب السماء والأرض موجود في كل مكان وزمان ولن يكون إلى جانب شخص ظالم محفوف بمجموعة من الظلمة.

واختتمت ارملة نجل صلاح الشرنوبي : أننا نعيش في دولة يسري فيها القانون على الجميع وسأطبق القانون بلا أي تهاون أو تسامح، وسنحصل على كل ما اقره الشرع والقانون لنا بدون التنازل عن أي شئ وبدون التنازل عن كرامتنا كما يريدون.