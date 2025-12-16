صلاح الشرنوبي: أغاني اليوم تغيرت بالكامل.. الوضع بقى أوحش

أكد الموسيقار صلاح الشرنوبي، أن الكلمة هي الأساس في صناعة الأغنية، حيث يتم تلحينها بعد أن يكتب الشاعر النص، ويعجب الملحن بالكلمة فيضع لها لحنًا مناسبًا قبل عرضه على المطرب.

وأضاف صلاح الشرنوبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن في بعض الأحيان يُعطي الشاعر الكلمات مباشرة للمطرب الذي يختار الملحن الملائم لتلحينها.

وأشار صلاح الشرنوبي، إلى أن الأغاني الحالية تغيرت بشكل كبير، وأصبح التوزيع الموسيقي يسبق أحيانًا كتابة الكلمات، معتبراً أن السبب في هذا التغيير يعود إلى تطور الذوق العام ومتطلباته، التي فرضت وجود مدارس جديدة في تنفيذ الموسيقى، موضحًا أن التركيز الآن أصبح على هندسة الصوت والتوزيع الموسيقي، على حساب جودة الكلمات وعمقها.

ونوه صلاح الشرنوبي، بأن قوام الأغنية اليوم مختلف تمامًا عن الماضي، مقارنة بفترة التسعينيات التي كان لها عبق خاص، مشيرًا إلى وجود تغيرات في المناخ الفني وظهور مدارس موسيقية جديدة ومختلفة، وهو ما ساهم في اختلاف شكل الأغنية المعاصرة عن شكلها التقليدي.