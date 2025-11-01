مطار القاهرة يستقبل وفود القادة والملوك ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير | فيديو

قال إبراهيم عزت، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن مطار القاهرة الدولي يشهد حركة غير مسبوقة مع وصول الوفود الرسمية المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُعد الحدث الثقافي الأبرز في القرن الحادي والعشرين.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضح عزت أن المطار استقبل خلال الساعات الماضية وفودًا من عدة دول بينها السعودية والبحرين وألمانيا وجيبوتي، إلى جانب المبعوثة الخاصة لرئيس وزراء اليابان ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحافظ البنك المركزي الإماراتي.

وأضاف أن مطار القاهرة شهد أيضًا وصول رئيس وزراء أوغندا، ومساعد السكرتير العام للأمم المتحدة، ووزيرة الثقافة والفرانكفونية من كوت ديفوار، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ووزيرة الدولة للزراعة والغذاء في إيرلندا، ووزير الثقافة والفنون من الكاميرون.

وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية أعلنت مشاركة 79 وفدًا رسميًا في هذه الاحتفالية الكبرى، بينهم 39 ملكًا وملكة وعدد كبير من أمراء وولاة العهد، مؤكدًا أن هذا الزخم يعكس المكانة الثقافية والتاريخية لمصر.

ولفت المراسل إلى أن مطاري القاهرة وسفنكس قد جُهزا لاستقبال الضيوف القادمين من مختلف الدول، وأن الحركة المرورية من المطار إلى المتحف تسير بانسيابية تامة وسط استعدادات تنظيمية دقيقة لاستقبال هذا الحدث التاريخي.