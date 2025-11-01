قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المنوفية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير

مروة فاضل

وجه الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتكثيف المرور الميداني ورفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية، وضمن خطة إدارة العلاجي بقيادة الدكتور محمد سلامة، واصلت الفرق الطبية والإشرافية بالإدارة جولاتها الميدانية على المستشفيات لمتابعة سير العمل والانضباط داخل الأقسام المختلفة.

قام الدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات، بجولة ميدانية على مستشفى بركة السبع المركزي، تفقد خلالها أقسام الاستقبال والطوارئ والإنعاش والصيدلية والاستقبال التخصصي، لمتابعة سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجّه بسرعة تلافي أي نواقص لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.

وأشاد “النعماني” بمستوى النظافة والانضباط داخل المستشفى، وبجهود فريق الأمن في تنظيم العمل والحفاظ على النظام، مؤكدًا على أهمية الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

وفي السياق ذاته، قامت فرق إدارة العلاجي بعدة جولات ميدانية بالمستشفيات المختلفة، حيث شملت المرور على:

قام الدكتور أنور محفوظ مدير إدارة الخدمات الطبية بالمرور على مستشفى سرس الليان العام لمتابعة انتظام النوبتجيات، وتم إعداد مذكرة تفصيلية بالغيابات لضمان الانضباط، بحضور الدكتور محمد عبد المنعم، والدكتور شفيع السقا من إدارة العلاجي، والأستاذ محمد يوسف مدير إدارة المتابعة الإدارية.

وقام الدكتور هيثم سلامة مدير إدارة الأشعة بمتابعة جاهزية أقسام الأشعة وجودة الخدمة بمجمع مستشفيات ميت خلف .

وبمتابعة ميدانية من الدكتور عبد ربه نعيم والدكتور أنس أمين لمستشفى السادات المركزي، تم تفقد سير العمل وتوافر التجهيزات الطبية والمستلزمات .

قام الدكتور أحمد شلتوت بمتابعة سير العمل بمستشفى تلا المركزي، لمراجعة الأداء بالأقسام الحيوية والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

ويأتي هذا الانتشار الميداني المكثف تزامنًا مع رفع درجة الاستعداد القصوى بمنظومة الصحة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، تنفيذًا لتعليمات معالي وزير الصحة بضرورة الجاهزية الكاملة وتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في جميع الأوقات.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المتابعة الميدانية المستمرة والجاهزية الدائمة تمثلان محورًا أساسيًا في تطوير المنظومة الصحية، مشيدًا بجهود إدارة العلاجي وفِرق المتابعة في جميع المستشفيات، ومؤكدًا على ضرورة استمرار العمل بروح الفريق وتقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة تليق بأهالي المنوفية.

