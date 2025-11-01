عمرو أديب: المتحف المصري الكبير فاق اللوفر ومتاحف العالم

قال الإعلامي عمرو أديب أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو البداية، متابعا: "الـ15 مليون سائح لازم يكون تاريخ، ويجب أن نكون طموحين ونرفع الرقم إلى 30 و35 مليون زائر".

وأضاف أديب خلال برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن المهندس هشام طلعت مصطفى قال إن هناك غرفا فندقية وصل سعرها إلى 1000 دولار في الليلة، موضحا أن من الضروري بذل الكثير من المجهود لجذب السياح، معقبا: "هو اللوفر أحسن منك في إيه، ده هجين، مصر الحضارة والتاريخ وقصة الدنيا".

وأكد أن السياحة يجيب أن يزيد دخلها في هذا البلد، معقبا: "أنت بلد سياحي فيها البحر الأحمر والمتوسط، وسيناء، مصر فيها الأمن والأمان".

وأشار إلى أن السياحة قاطرة تجر 90 قطاعا ورائها من مطاعم وكهرباء ومياه وغيرها من القطاعات التي توفر فرص عمل، معقبا: "أنا بضرب كف على كف لما بشوف بلد فيها عمودين والسياح بالطوابير، أنا لازم أشوف السياحة في مصر إحنا بلد سياحي".

قال الاعلامي عمرو أديب، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يكون البدايه للاستثمار والتطوير في كافة المجالات وفي مجال السياحة والاستثمار السياحي، مرددا: عملنا موجه عالية بافتتاح المتحف لازم تركب يا مصري الموجه وتنطلق.

وأضاف خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على فضائية أم بي سي مصر،: عندك 500 محطة عالمية بتعمل دعايا ببلاش عشان المتحف الكبير، يلا نشتغل وتستغل الفرصة، لافتا أن المتحف الكبير فاق متحف اللوفر وكل متاحف العالم.

وناشد أديب المصريين: كفاية نروح بقي جنينه الحيوانات يلا من هنا ورايح نروح المتحف المصري الكبير.. كبير صغير غني فقير عامل صورته فرعوني على السوشيال ميديا، قالوا للمصري ايه فرعنك قالهم المتحف الكبير اتفتح .