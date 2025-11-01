عمرو أديب عن صور الـ Ai الفرعونية: قالوا للمصري إيه فرعنك قال المتحف الكبير

قال الاعلامي عمرو أديب، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يكون البدايه للاستثمار والتطوير في كافة المجالات وفي مجال السياحة والاستثمار السياحي، مرددا: عملنا موجه عالية بافتتاح المتحف لازم تركب يا مصري الموجه وتنطلق.

واضاف خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على فضائية أم بي سي مصر،: عندك 500 محطة عالمية بتعمل دعايا ببلاش عشان المتحف الكبير، يلا نشتغل وتستغل الفرصة، لافتا أن المتحف الكبير فاق متحف اللوفر وكل متاحف العالم.

وناشد أديب المصريين: كفاية نروح بقي جنينه الحيوانات يلا من هنا ورايح نروح المتحف المصري الكبير.. كبير صغير غني فقير عامل صورته فرعوني على السوشيال ميديا، قالوا للمصري ايه فرعنك قالهم المتحف الكبير اتفتح .