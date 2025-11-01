افتتاح المتحف الكبير .. عمرو أديب: اليوم هو السعادة والافتخار

قال الاعلامي عمرو أديب إن اليوم يوم الافتخار والسعادة والفخر، هو يوم افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحا أن المصري يقول للعالم هأنذاك.

واضاف أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على فضائية إم بي سي مصر،: قاعد يا مصري تاكل وتشرب وتنام على حضارة 7000 سنة، قوم اتحرك واستغل الأمور وخلي عندك طموح، لافتا أن افتتاح المتحف يجب أن يكون البداية للاستثمار السياحي.

وأشار أديب، أن 15 مليون سائح في الماضي أصبح رقم قليل جداً بالنسبة للدول التي بها سياحة رغم أن مصر متفرده في الآثار على مستوى العالم.

واستطرد أديب: عايزين السياحة في مصر تصل لـ 35 مليون سائح في العالم.