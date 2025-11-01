عمرو أديب: المتحف المصري الكبير محطة فلوس ليك ولمن بعدك

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن الافتتاح سيكون مبهر للغاية وليس على طريقة حفل المومياوات.



واضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن المتحف محطة فلوس ليك ولمن بعدك واللي بعدك، ايه الرقي والعظمة والفخر اللي الناس فيها دي، وده ظهر من خلال الصور الفرعونية للبعض على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.



وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن دعاية عالمية لمصر وللمتحف المصري، ةمصر تبني قواعد المجد وقد بنت وصرفت ووضعت، والسائح القادم لمصر لحضور افتتاح المتحف المصري يفيد قطاعات عدة.

