على طريقة الهضبة.. عمرو أديب يعلق على صورته بالزي الفرعوني

علق الإعلامي عمرو أديب على صورته التي صنعها رواد مواقع التواصل الاجتماعي له بالزي الفرعوني، تزامنًا مع ترند الصور الفرعوني مع افتتاح المتحف المصرى الكبير اليوم السبت.

وقال عمرو أديب خلال حلقة برنامجه «الحكاية»، ساخرًا: «على رأي الاستاذ عمرو دياب نفخوني حبيبي نفخوني».

وأضاف: «طبعًا عمرو دياب تحت البدلة عنده العضلات دي يعني لو عمل فرعوني في الافتتاح هنشوف دا بجد، ربنا يديله الراجل عنده حاجة و60 سنة وايه وعضل، يلا مش وقته خلونا في الافتتاح».

https://www.instagram.com/reel/DQfjMK5DAx5/?igsh=MTc4MHJ3NnhhMDN2dw==