اتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي: نتوقع جذب المتحف الكبير زيادة 5 ملايين سائح سنويًا
مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»
وزير التعليم السابق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة وإنسانية
فن وثقافة

هالة صدقي: افتتاح المتحف الكبير حدث ضخم .. ومصر مليئة بالكنوز | خاص

هالة صدقي
هالة صدقي
قسم الفن

عبرت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو الحدث الذي يشهده العالم أجمع.

وقالت هالة صدقي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن مصر مليئة بالكنوز التي لم تكتشف بعد، ومازالت قادرة على إبهار العالم بحضارتها. 
 
‎يقود المخرج ومدير التصوير مازن المتجول حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث يشارك برؤيته الفنية في أهم حدث تاريخي يشهده العالم اليوم.
 
‎يأتي ذلك ليضيف لرصيده الإبداعي حيث حصد من قبل اشادات كبيرة بعد مشاركته كمخرج ومدير تصوير في احتفاليه موكب المومياوات الملكية عام ٢٠٢١.
 
‎مازن المتجول هو مخرج، مدير تصوير، ومصمم إضاءة مصري، بدأ مسيرته كأصغر مدير تصوير في مصر بعمر 23 عامًا ليعمل كمدير تصوير لأول فيلم روائي طويل له وهو الحاسة السابعة، تخرّج من المعهد العالي للسينما عام 2004، ولفت الأنظار بتميزه الفني والتقني. شارك المتجول في تصوير عدد كبير من أشهر الأفلام المصرية مثل نعمة باي، الوتر، كابتن هيما، تيتة رهيبة، ولاد رزق باجزائه الثلاثة، الذي نال عنه جائزة أفضل تصوير سينمائي تقديراً لعمله الاستثنائي إلى جانب الخلية، أحد أبرز أفلام الأكشن في تاريخ السينما المصرية.


‎تعاون المتجول مع وكالات عالمية و علامات تجارية كبرى في مجال الاعلانات. كما صور في عدة دول منها اسبانيا و ايطاليا و امريكا و البرازيل و اليابان وانجلترا وروسيا. في عام 2021، أبدع في إخراج وتصميم إضاءة موكب المومياوات الملكية الذي نال إشادة عالمية واسعة.

هالة صدقي افتتاح المتحف المصري الكبير مازن المتجول

محافظ الشرقية
فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

