هيفاء النجار: افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي يؤكد أن مصر أم الدنيا

أكدت الدكتورة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية السابقة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي للعالم بأسره، مشيرة إلى أن مصر تقدم من خلاله نموذجًا فريدًا في الحفاظ على التراث الإنساني وإحياء الحضارات القديمة.

الحضارة المصرية القديمة

وقالت النجار، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن المتحف يوثق الحضارة المصرية القديمة والحضارات التي تعاقبت على أرض مصر بما يحمله من سردية وطنية تمتد لآلاف السنين، مؤكدة أن إقامة هذا المتحف تعد رؤية استثنائية تعكس عبقرية الدولة المصرية في صياغة هويتها الثقافية والتاريخية.

مفاهيم الرقمنة والحداثة

وأضافت أن المتحف بما يضمه من تقنيات رقمية متطورة يقدم نموذجًا عالميًا في العرض المتحفي، ويجسد مفاهيم الرقمنة والحداثة في خدمة التراث، لافتة إلى أن الثقافة هي أحد أهم مدخلات الحياة الإنسانية الآمنة التي تسعى للارتقاء والازدهار.

وشددت على أن هذا الصرح الثقافي لا يقتصر على حفظ القطع الأثرية فحسب، بل يمثل أيضًا جسرًا للحضارات ومصدرًا لإلهام الصناعات الثقافية والإبداعية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق التعاون الثقافي عالميًا.