بث مباشر | الرئيس السيسي يصل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مقر حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في حدث تاريخي يشهده العالم أجمع اليوم، بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء وملوك دول العالم، إلى جانب شخصيات دولية بارزة، وممثلي منظمات ثقافية وتراثية عالمية.

استعدادات مكثفة وتنظيم عالمي

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الحفل في تمام السابعة من مساء اليوم، وسط استعدادات مكثفة وتنظيم عالمي المستوى، يعكس مكانة مصر ودورها الحضاري عبر العصور.

عظمة الحضارة المصرية

ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أبرز المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية نادرة، توثّق عظمة الحضارة المصرية القديمة على مدار سبعة آلاف عام، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.

ويقع المتحف في موقع فريد على مقربة من أهرامات الجيزة، ويصبح بعد افتتاحه أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ووجهة سياحية وثقافية رئيسية تستقطب الزائرين من مختلف أنحاء العالم.