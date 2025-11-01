قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيبل افتتاح المتحف المصري الكبير .. سعر الذهب مساء اليوم السبت 1-11-2025
بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير

عبد العزيز جمال

قبل ساعات قليلة من الافتتاح التاريخي المنتظر لـ المتحف المصري الكبير، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن خطة مرور شاملة تضم مجموعة من التحويلات المرورية والطرق البديلة في محيط المتحف وعدد من المحاور الحيوية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بهدف تسهيل حركة المواطنين وتجنب التكدسات خلال فعاليات الحدث العالمي الضخم، الذي يشهده الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم السبت.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه التحويلات تأتي في إطار خطة أمنية ومرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية وتأمين نطاق المتحف المصري الكبير والمنشآت المحيطة به، مشيرة إلى أن هناك انتشارًا مكثفًا للخدمات المرورية في جميع المحاور المعنية، لإرشاد قائدي المركبات إلى الطرق البديلة طوال فترة الاحتفال، الذي يُعد أضخم حدث ثقافي وسياحي في تاريخ مصر الحديث.

 

خطة التحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير

أوضحت وزارة الداخلية أن التحويلات المرورية ستشمل المحاور التالية:

- شارع النيل بالجيزة: القادم من ميدان كوبري الجامعة حتى أسفل كوبري 15 مايو يسلك شارع البطل أحمد عبدالعزيز كطريق بديل.

- الطريق الدائري: القادم من أعلى السلام يسلك مستطح نفق السلام باتجاه جسر السويس لتخفيف الضغط المروري.

- محور كورنيش النيل: القادم من كوبري 15 مايو حتى ميدان أثر النبي يسلك محور تحيا مصر كمسار بديل.

- المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر: القادم من ميدان جهينة حتى طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي يسلك وصلة دهشور طريق الواحات.

- طريق الإسكندرية الصحراوي: القادم من مطار سفنكس حتى المتحف المصري الكبير يسلك الطريق الداعم تجاه وصلة دهشور أو محور تحيا مصر.

- محور 26 يوليو: القادم من ميدان لبنان حتى محور عرابي يسلك مطلع الطريق الدائري تجاه القوس الغربي.

انتشار أمني ومروري مكثف لتأمين الحدث

وشددت وزارة الداخلية على أن جميع الخدمات المرورية ستكون منتشرة على مدار اليوم في محيط المتحف والمحاور الرئيسية المؤدية إليه، لتوجيه المركبات ومساعدة المواطنين على الوصول إلى وجهاتهم دون تعطيل، مع تنفيذ خطة تأمين شاملة تراعي الطابع الاستثنائي للحدث.

كما أكدت أن غرفة عمليات المرور تتابع حركة السير لحظة بلحظة بالتنسيق مع الإدارات المختصة، لضمان الانسيابية المرورية على كافة الطرق المؤدية إلى منطقة الهرم والمتحف المصري الكبير، وتلقي أي بلاغات أو استفسارات من المواطنين خلال فترة الاحتفال.

استعدادات غير مسبوقة للافتتاح التاريخي

ويأتي تنفيذ هذه الخطة في إطار الاستعدادات النهائية لحدث وصف بـ الافتتاح الأضخم في تاريخ مصر الثقافي والسياحي، إذ يُنتظر أن يشهد المتحف المصري الكبير احتفالية عالمية يحضرها عدد من قادة ورؤساء الدول ووزراء الثقافة والسياحة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب شخصيات بارزة من المنظمات الدولية والمؤسسات الثقافية.

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم آلاف القطع الأثرية النادرة التي تحكي تاريخ مصر عبر العصور، من أبرزها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، والتي تُعرض لأول مرة بشكل كامل داخل قاعات العرض.

 

