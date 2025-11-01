مش أجنبي بس.. أحمد موسى يكشف بالأدلة مشاركة الدولة في إنشاء المتحف المصري الكبير

علق الإعلامي أحمد موسى على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: "في بداية إنشاء المتحف، تمت تهيئة أرض المتحف وكانت تكلفتها 5 ملايين جنيه تحملتها الموازنة العامة للدولة".

وأضاف: "في المرحلة الثانية من 2006 وحتى 2010 تم إنشاء مركز ترميم القطع الأثرية بالمتحف، وبلغت التكاليف 250 مليون جنيه".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "في 2010 تم الحديث عن قرض طويل الأجل وتم الاستقرار على اليابان".

ولفت إلى أن: “تمويل المتحف مش أجنبي بس، ومصر تكلفت أموالا كثيرة في الإنشاء”.

وتابع: "قدرت الجايكا اليابانية تكاليف الإنشاء بـ 550 مليون دولار، لكن مجلس الوزراء، برئاسة أحمد نظيف، آنذاك قرر تدبير 250 مليون دولار للمساهمة في إنشاء المتحف".

