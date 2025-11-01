أحمد موسى: إحنا بنقدم للعالم ثقافة وتاريخ وحضارة وهيكون كله بيتكلم عن مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك حضور رفيع المستوى من مختلف دول العالم وهذا تقدير كبير للدولة المصرية .



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إحنا بنقدم للعالم ثقافة وتاريخ وحضارة والعالم كله انهاردة بيتكلم عن مصر بس".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الإعلام العالمي بأكمله يتحدث عن افتتاح المتحف المصري الكبير وأهلا وسهلا بضيوف مصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك حضور لـ 79 وفد رسمي من مختلف أنحاء العالم وسيحضر أكثر من 30 رئيس وقائدة وملك لهذه الاحتفالية الضخمة".