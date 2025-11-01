احتفالا بالمتحف الكبير .. أحمد موسى: المصريين مكسرين الدنيا على السوشيال ميديا

علق الإعلامي أحمد موسى، على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشعب المصري مكسر الدنيا على مواقع التواصل الاجتماعي والشعب سعيد بافتتاح المتحف المصري الكبير ".



وتابع موسى :" هناك حالة من الحب والبهجة بين المصريين ولم أرها منذ 30 يونيو 2013 وأول مرة الاقي الشعب المصري كله على قلب رجل واحد ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" ميادين محافظات مصر سوف تعرض احتفالية المتحف المصري الكبير عبر شاشات كبيرة ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك مشاركة كبيرة من قادة وملوك ورؤساء العالم بحجم كبير ".

