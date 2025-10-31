القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير

خلال البث المباشر على صفحته الشخصية على الفيس بوك استعرض الإعلامي أحمد موسى المشاهد المبهرة من محيط المتحف المصري الكبير والأهرامات، موضحاً أن الوفود الدولية بدأت في الوصول إلى القاهرة للمشاركة في حفل الافتتاح العالمي، الذي يشهد حضور قادة وزعماء ومسؤولين من مختلف دول العالم.

وقال موسى: «أهلاً وسهلاً بضيوف مصر.. العالم كله موجود عندنا، شكرًا لكل واحد جاي يشارك مصر فرحتها». وأضاف: «أهو الأهرامات قدامكم، جنبها المتحف المصري الكبير، مصر بلد الأمن والأمان الحقيقي».

وأشار إلى أن مصر نجحت في إبهار العالم من خلال الإبداع والتنظيم وروح الفخر التي يعيشها المصريون في هذه اللحظات، قائلاً: «احنا عاملين جمال وإبداع.. لحظات فخر وبهجة وقوة لازم تبقى سعيد ببلدك».

واختتم موسى حديثه برسالة فخر وحب: «الله أكبر على مصر.. يا أحلى اسم في الوجود يا مصر».