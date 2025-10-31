أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر

أعرب الدكتور أحمد جابر، نائب رئيس الاتحاد المصري للدراجات وعضو الاتحاد العربي، عن فخره وسعادته البالغة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا السبت، مؤكدًا أن هذا الحدث التاريخي يُجسد إنجازًا حضاريًا وثقافيًا فريدًا في تاريخ مصر الحديث.

وقال الدكتور أحمد جابر في تصريحاته الصحفية:"باسم رياضة مصر والشعوب العربية، نعرب عن بالغ فخرنا بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعدّ أحد أعظم المشاريع الحضارية في العالم، ورسالة جديدة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد أن مصر بتاريخها العريق وقيادتها الحكيمة تستعيد مكانتها المحورية إقليميًا ودوليًا".

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصري للدراجات أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت العامل الحاسم في تحويل هذا الحلم الوطني إلى واقع ملموس، موضحًا أن “رؤية الرئيس الاستراتيجية في دعم التراث والبنية التحتية والتنمية الشاملة جعلت من مصر نموذجًا عالميًا يجمع بين الأصالة والتجديد.”

وأشار جابر إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل صفحة جديدة في سجل إنجازات مصر، ويعكس قدرتها على الجمع بين عبق الماضي وطموحات المستقبل، مؤكدًا أن الرياضة المصرية عامة، واتحاد الدراجات خاصة، يقفان خلف الدولة في مسيرتها لبناء مصر الحديثة وتعزيز مكانتها الحضارية والرياضية عالميًا.

واختتم الدكتور أحمد جابر بتوجيه التهنئة للشعب المصري العظيم، معربًا عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده وتوجيهاته التي جعلت من هذا المشروع العملاق حقيقة نفتخر بها جميعًا، مؤكدًا أن “هذا الافتتاح سيكون دفعة قوية نحو مستقبل أكثر إشراقًا لمصر على المستويين الرياضي والحضاري.”