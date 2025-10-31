الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.

ولفتت منار غانم إلى أن البلاد ستشهد أجواء خريفية مستقرة ومعتدلة نهارا وليلا، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 28 و29 درجة مئوية نهارا، بينما تسجل الصغرى بين 25 و20 درجة في ساعات الليل، مما يمنح الحفل أجواء مريحة ومناسبة للفعاليات الخارجية.

وأوضحت أن الأجواء أثناء الحفل ستكون معتدلة مائلة للبرودة، مع نشاط خفيف للرياح يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة، دون أن يؤثر على سير الاحتفال.