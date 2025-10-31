قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستعدون للصدمة ؟.. تغيير غامض يثير غضب مستخدمي واتساب
عمال السياحة العرب: المتحف المصري الكبير قصة صنعتها أجيال متعاقبة
مائل للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025
شرطي إسرائيلي يشـ.عل النـ.يران في نفسه قرب منزل مسؤول كبير
تحرك جديد لسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 31-10-2025
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير
خطوة بخطوة.. إجراءات الحصول على معاش لغير الموظفين
الجمارك: تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لخلق بيئة عمل أكثر تنافسية
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
دون علم مستشاريه.. ترامب يفاجئ العالم بإعلان استئناف التجارب النووية
نزوح أكثر من 30 ألف شخص من شمال كردفان
الذهب يتعرض لهزات قوية.. عيار 21 يسجل 5325 جنيها
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير

إسراء صبري

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.

ولفتت منار غانم إلى أن البلاد ستشهد أجواء خريفية مستقرة ومعتدلة نهارا وليلا، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 28 و29 درجة مئوية نهارا، بينما تسجل الصغرى بين 25 و20 درجة في ساعات الليل، مما يمنح الحفل أجواء مريحة ومناسبة للفعاليات الخارجية.

وأوضحت أن الأجواء أثناء الحفل ستكون معتدلة مائلة للبرودة، مع نشاط خفيف للرياح يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة، دون أن يؤثر على سير الاحتفال.

