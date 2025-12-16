قاذفات روسية إستراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية للبحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفات من طراز "تو-22إم3" تابعة للقوات الجوية الروسية نفذت طلعة جوية مجدولة فوق البحر الأسود، ملتزمة التزاما تاما بلوائح المجال الجوي الدولية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن قاذفات تو-22إم3" بعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الروسية نفذت طلعة جوية مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر الأسود، مضيفة أن "طائرات من طراز "سو-35إس" و"سو-27" تابعة للقوات الجوية الروسية وفرت الحماية والتغطية الجوية للقاذفات، واستغرقت الطلعة أكثر من خمس ساعات".



وتابع البيان: "إن أطقم الطائرات بعيدة المدى تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة للبحر المتجمد الشمالي، والمحيط الأطلسي الشمالي، والمحيط الهادئ، وبحر البلطيق، والبحر الأسود"، مؤكدة أن جميع طلعات طائرات القوات الجوية الروسية تتم وفقا للوائح المجال الجوي الدولية.

وفي سياق آخر.. صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، بأن الكرملين اطّلع على التقارير الصحفية المتعلقة بتصريحات القادة الأوروبيين، بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان بيان القادة الأوروبيين بشأن رؤيتهم للضمانات الأمنية لكييف، يتضمن أي نقاط غير مقبولة لدى الكرملين، "إنه حتى الآن، لم نر سوى منشورات صحفية، ونحن لن نرد على المنشورات الصحفية، ولم نر بعد أي نصوص رسمية، وعندما نراها، سنقوم حينها بتحليلها".

وفي هذا السياق، صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس الاثنين، بأن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مماثلة لتلك التي تنص عليها المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو".

وقال ميرتس، خلال مؤتمر صحفي، هذا اتفاق جوهري واسع النطاق، لم نشهد مثله من قبل، فالأوروبيون والأمريكيون على استعداد مشترك لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا".

وأضاف: "إن زيلينسكي أشار صراحة إلى المادة الخامسة من معاهدة الناتو، ما يعني أن الحديث يدور حول ضمانات أمنية مماثلة لتلك، التي يتمتع بها أعضاء الحلف"، موضحا أن الجانب الأمريكي قد تعهد سياسيا، وقانونيا أيضاً، بالالتزامات المقابل.