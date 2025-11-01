أحمد موسى: التاريخ يتوقف أمام أهم حدث في القرن الـ 21 وهو افتتاح المتحف المصري الكبير

علق الإعلامي أحمد موسى، على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" التاريخ يتوقف امام اهم حدث في القرن الـ 21 وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.



وتابع موسى :" العالم بأكمله سيتابع حفل افتتاح المتحف بعد 3 ساعات من الآن".

وأكمل أحمد موسى :"افتتاح المتحف المصري الكبير يليق بالأمة المصرية وسنتحدث عن معلومات تكشف لأول مرة عن تفاصيل بناء المتحف المصري الكبير وحجم التمويل".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" سنعرض صور وفيديوهات حصرية عن مراحل إنشاء المتحف المصري الكبير".