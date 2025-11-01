مدبولي يحيّي المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير.. واستقرار الطقس واستقبال الوفود في قلب الحدث

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



"صباح البلد" يرصد افتتاح المتحف المصري بحضور الرئيس السيسي و79 وفداً رسمياً



يرصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يشهده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، بمشاركة 79 وفداً رسمياً من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفداً يرأسهم ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن افتتاح المتحف يمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، ويعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة والدور الثقافي والإنساني الذي تضطلع به مصر.

الاحتلال يعلن مقتل عنصر في حزب الله جراء غارة على جنوب لبنان

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلن جيش الاحتلال عن مقتل عنصر في حزب الله جراء غارة على جنوب لبنان أمس.

وزعم المتحدث بإسم جيش الاحتلال "كان الإرهابي متورطًا في الترويج للعديد من المؤامرات الإرهابية ضد دولة إسرائيل، وعمل على ترميم البنية التحتية العسكرية لمنظمة حزب الله الإرهابية"، بحسب ما أفادت به القناة الـ12 الإسرائيلية.

بدء وصول الوفود المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير



أفادت قناة القاهرة الإخبارية ، في نبأ عاجل لها ، بدء وصول الوفود المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقالت شبكة بي بي بي سي البريطانية أنه بالقرب من إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة - الهرم الأكبر خوفو في الجيزة - تفتتح مصر رسميًا أبرز المعالم الثقافية في العصر الحديث وهو المتحف المصري الكبير، الذي يوصف بأنه أكبر متحف أثري في العالم، يضم 100 ألف قطعة أثرية تغطي نحو سبعة آلاف عام من تاريخ البلاد من عصور ما قبل الأسرات إلى العصرين اليوناني والروماني.

سفيرنا في اليابان: دعم طوكيو للمتحف المصري الكبير نابع من تلاقي حضاري وثقافي



أكد السفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، أن دعم اليابان لمشروع المتحف المصري الكبير منذ بدايته لم يكن بدافع مادي أو سياسي، بل نتيجة لتلاقي حضاري وثقافي عميق بين البلدين، موضحًا أن كلًا من مصر واليابان تؤمنان بأهمية البعد الثقافي في التعاون الدولي.

وقال «الإتربي»، خلال مداخلة عبر «زووم»، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن هذا المشروع يجسد رؤية مشتركة تقوم على احترام التراث الإنساني والحضاري والحفاظ عليه، مضيفًا: «هو ليس دافعًا بقدر ما هو تلاقي حضاري وثقافي بين الدولتين، فكلتاهما تؤمنان بأهمية البعد الثقافي في التعاون الدولي، ولا يوجد مشروع تنموي ثقافي بهذا الحجم بين أي دولتين في العالم».

رحلة إنقاذ كنوز الملك الذهبي.. كواليس ترميم آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير



كشفت الدكتورة إيمان نبيل، من فريق مرممي المتحف المصري الكبير، تفاصيل الجهود الدقيقة التي بُذلت في ترميم آثار الملك توت عنخ آمون، مؤكدة أن ما تم داخل معامل المتحف يمثل إنجازا علميا وفنيا استثنائيا لحماية مقتنيات الملك الذهبي والحفاظ عليها للأجيال القادمة.



أوضحت نبيل، ببرنامج صباح الخير يا مصر، على قناة الأولى، أن العمل في مركز ترميم المتحف المصري الكبير بدأ عام 2010، حيث تم اختيار مجموعة من خريجي وزارة الآثار بعناية شديدة، ليكونوا نواة لفريق متخصص في التعامل مع هذا النوع من التراث الفريد. وتم تأهيلهم وتدريبهم على أعلى مستوى تحت إشراف خبراء مصريين ودوليين، لضمان التعامل السليم مع القطع الأثرية شديدة الحساسية والدقة.

زاهي حواس: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي يليق بعظمة الحضارة المصرية



أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا تاريخيًا عالميًا، مشيرًا إلى أن المشروع يعد أحد أعظم الإنجازات الحضارية في العصر الحديث لما يحتويه من قطع أثرية نادرة ومقتنيات ملكية فريدة، إضافة إلى تجهيزات تكنولوجية متقدمة تتيح عرض تاريخ الفراعنة بأسلوب استثنائي.

حلم بدأ عام 2002 وتحقق بإصرار القيادة المصرية

أوضح حواس، خلال مداخلة هاتفية مع محمد الجوهري وسارة مجدي في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن المشروع بدأ بوضع حجر الأساس عام 2002، وتم اختيار التصميمات والشركات المنفذة بدقة عالية.

طقس خريفي مستقر .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وأمطار خفيفة



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استقرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء البلاد خلال الأيام الحالية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، موضحة أن مصر تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسطة.

وأوضحت غانم، في تصريحاتها عبر القناة الأولى، أن السماء تشهد ظهورا متقطعا للسحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس على مدار اليوم، مما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا.

خبير: المتحف الكبير أيقونة حضارية تعكس عبقرية مصر عبر آلاف السنين



كشف الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن المتحف المصري الكبير يمثل الحضارة المصرية بكامل عصورها، بدءًا من ما قبل التاريخ مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والحديثة، مؤكداً أن كل قطعة أثرية تحكي جزءًا من تاريخ الأمة العريقة.

المتحف أيقونة عالمية للتاريخ والفن والتكنولوجيا

وأضاف هزاع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" أن المتحف يجمع بين الفن والتاريخ والتكنولوجيا الحديثة، ويجسد قدرة الإنسان المصري على الابتكار والإبداع عبر العصور، مما يجعله نموذجًا عالميًا للمتاحف الحديثة.

صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير



انطلقت قناة صدى البلد منذ الساعة الثامنة صباحًا بتغطية حصرية ومباشرة لافتتاح المتحف المصري الكبير، أضخم صرح حضاري في التاريخ الحديث وأيقونة المتاحف العالمية، لنقل هذا الحدث العالمي للعالم لحظة بلحظة.

بث مباشر وتحليلات متخصصة

خصصت القناة بثًا مباشرًا طوال اليوم، مستضيفة نخبة من خبراء الآثار وأساتذة الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب تقارير ميدانية من محيط المتحف لرصد أجواء الاستعدادات والاستقبال الرسمي للوفود الدولية.

ويواصل الإعلامي أحمد موسى تغطية الحدث عبر برنامجه الشهير "على مسئوليتي"، بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا، مستضيفًا الدكتور مصطفى وزير الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، الذي كشف أسرارًا جديدة عن الحضارة المصرية القديمة، مؤكدًا أهمية المتحف في توثيق التاريخ المصري للعالم.

المتحف المصري الكبير | مدبولي: أتوجّه بالتحية لكل من ساهم في هذا المشروع العالمي



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا فريدًا واستثنائيًا، وأن الحلم الذي ظل يتردد في أذهان المصريين طوال السنوات الماضية أصبح حقيقة اليوم.

وأوضح مدبولي أن هذا الصرح الحضاري الكبير يُقدَّم للعالم كهدية من دولة يعود تاريخها لأكثر من 7000 عام، وهو مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن مصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن فكرة إنشاء المتحف بدأت منذ 30 عامًا من خلال الدراسات الفنية، وشرعت الدولة في خطوات التنفيذ، قبل أن يتوقف المشروع نتيجة الظروف التي مرت بها مصر منذ 2011. وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهت المشروع على أكمل وجه، مؤكداً للمصريين أن حلم المتحف أصبح واقعًا.