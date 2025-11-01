قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير

أحمد موسي
أحمد موسي
منار عبد العظيم

انطلقت قناة صدى البلد منذ الساعة الثامنة صباحًا بتغطية حصرية ومباشرة لافتتاح المتحف المصري الكبير، أضخم صرح حضاري في التاريخ الحديث وأيقونة المتاحف العالمية، لنقل هذا الحدث العالمي للعالم لحظة بلحظة.

بث مباشر وتحليلات متخصصة

خصصت القناة بثًا مباشرًا طوال اليوم، مستضيفة نخبة من خبراء الآثار وأساتذة الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب تقارير ميدانية من محيط المتحف لرصد أجواء الاستعدادات والاستقبال الرسمي للوفود الدولية.

ويواصل الإعلامي أحمد موسى  تغطية الحدث عبر برنامجه الشهير "على مسئوليتي"، بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا، مستضيفًا الدكتور مصطفى وزير الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، الذي كشف أسرارًا جديدة عن الحضارة المصرية القديمة، مؤكدًا أهمية المتحف في توثيق التاريخ المصري للعالم.

حضور دولي واسع يليق بمصر

شهد الافتتاح حضورًا رسميًا رفيع المستوى يضم 79 وفدًا دوليًا، بينهم 39 من الملوك والرؤساء والأمراء من دول مثل بلجيكا، إسبانيا، الدنمارك، الأردن، البحرين، سلطنة عمان، الإمارات، السعودية، موناكو، اليابان، وتايلاند، في تأكيد على مكانة مصر الإقليمية والدولية.

تغطية إعلامية عالمية

يشارك أكثر من 180 وسيلة إعلامية عالمية في تغطية الحدث، ما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالمتحف المصري الكبير، الذي يعتبر أضخم متحف أثري في العالم، بمساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم.

علامة فارقة في تاريخ الحضارة

من خلال هذه التغطية المتميزة، تثبت قناة صدى البلد ريادتها الإعلامية في متابعة الأحداث الكبرى، ناقلة للعالم صورة مصر المشرقة في يوم تاريخي سيظل محفورًا في سجل الحضارة والآثار، مجسدًا الإرث الحضاري المصري الخالد بأسلوب عصري ومذهل."

قناة صدى البلد افتتاح المتحف المصري الكبير صرح حضاري في التاريخ الحضارة المصرية القديمة

