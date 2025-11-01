يوم تاريخي للعالم.. سميرة أحمد تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير

هنأت الفنانة سميرة أحمد الشعب المصري بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، معربة عن سعادتها البالغة بهذا الحدث العالمي الذي يُعد فخرًا لمصر ولحضارتها العريقة.

الفن قوة ناعمة للترويج للتاريخ

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، قالت سميرة أحمد إنها سعيدة بهذا اليوم المميز، مؤكدة: «إن شاء الله يكون يوم سعيد على مصر والعالم كله، وأنا قاعدة قدام التلفزيون مستنية الافتتاح من دلوقتي وسعيدة جدًا جدًا بكل ما يحدث».

وتحدثت عن دور الفن في الترويج للحضارة المصرية القديمة، مؤكدة أن الأعمال الفنية التاريخية كانت دائمًا قوة ناعمة مهمة. وأضافت أن أبرز أعمالها التاريخية تشمل فيلم «الشيماء» و«ابن كليوباترا»، معتبرة أن لهما مكانة خاصة في قلبها.

رسالة اعتزاز للشعب المصري

كما أعربت سميرة أحمد عن فخرها بالهدية التي تقدمها مصر للعالم من خلال المتحف، معتبرة أن هذا الإنجاز مصدر اعتزاز لكل المصريين، وأعربت عن رغبتها في تقديم عمل فني مستقبلي عن «أم الشهيد».