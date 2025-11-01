عماد متعب قبل افتتاح المتحف المصري الكبير: جاءت بلادي ثم جاء التاريخ

شارك عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في تريند الصور بالزي الفرعوني، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتب عماد متعب عبر حسابه على فيسبوك: "جاءت بلادي ثم جاء التاريخ".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأنه من المقرر أن يُشارك في هذا الحدث التاريخي؛ ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من: بلجيكا، واسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند.

ويشارك رؤساء كل من: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.