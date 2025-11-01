الزمالك يواجه طلائع الجيش غدًا في مواجهة لكسر سلسلة النتائج السلبية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام طلائع الجيش، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا لكلا الفريقين، بعدما غاب الفوز عنهما خلال آخر أربع مباريات.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، ما يجعل المواجهة ذات أهمية مضاعفة للطرفين.

وتعتبر المباراة فرصة ثمينة للفريقين لكسر سلسلة النتائج السلبية واستعادة الثقة قبل فترة التوقف الدولي، وقبل انطلاق بطولة كأس السوبر المصري.

ويأمل الزمالك في تثبيت أقدامه داخل المربع الذهبي ومواصلة المنافسة على الصدارة، في حين يسعى طلائع الجيش للابتعاد عن مناطق الخطر وتحقيق انتصار يعيد التوازن إلى نتائجه.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة مساءً غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي، وسط تطلعات جماهير القلعة البيضاء لعودة الفريق إلى الطريق الصحيح وحصد النقاط الثلاث.