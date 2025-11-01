وزارة الشباب والتعليم العالي تنفذان مبادرة “ أبي بطل الحكاية ”

في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مكتب فن إدارة الحياة، ووزارة التعليم العالي من خلال الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب، نُفذت محاضرة توعوية بعنوان “أبي كما أتمنى” ضمن فعاليات مبادرة “أبي بطل الحكاية”، التي تهدف إلى تعزيز قيم الأسرة المصرية وتسليط الضوء على الدور المحوري للأب في بناء شخصية الأبناء.

تناولت المحاضرة أهمية دور الأب في حياة الفتاة، وكيف يسهم وجوده ودعمه في تنمية ثقتها بنفسها وتعزيز شعورها بالأمان والانتماء، إلى جانب مناقشة دور الأسرة في احتواء الأبناء وتوفير بيئة صحية قائمة على التفاهم والتواصل الإيجابي.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من الطلاب والأسر الذين تفاعلوا مع محتوى المحاضرة وما تضمنته من رسائل إنسانية وتربوية عميقة حول أهمية دور الأب في تكوين الأسرة المتماسكة والمجتمع المتوازن.

وفي ختام اللقاء، قامت وزارة الشباب والرياضة بتكريم الأسر المشاركة تقديرًا لدورهم في إنجاح الفعالية ومساهمتهم الإيجابية في تحقيق أهدافها.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ هذه المحاضرة يأتي في إطار سلسلة من البرامج والأنشطة التي ينفذها مكتب فن إدارة الحياة، والهادفة إلى تعزيز الوعي الأسري وترسيخ قيم الحوار والتفاهم داخل الأسرة المصرية، بما يتسق مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وتنمية الوعي المجتمعي