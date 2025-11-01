هانيا الحمامي: المتحف الكبير يظهر للعالم صورة مصر كأيقونة للحضارة والتفوق

‎أعربت بطلة الإسكواش المصرية والعالمية هانيا الحمامي عن فخرها الكبير بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذا الحدث التاريخي لا يمثل فقط انجازا ثقافيا وحضاريا، بل يعكس روح الإبداع والعزيمة التي تميز المصريين عبر العصور.

وقالت هانيا الحمامي في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”: “افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة تفيض بالفخر والانتماء، لأنه يجسد الصورة الحقيقية لمصر التي تقود العالم بحضارتها، تماما كما تقوده اليوم بريادتها في مجالات الرياضة والفن والعلم.”

‎وأضافت بطلة العالم في الإسكواش أن “هذا المتحف ليس مجرد صرح أثري، بل هو شهادة على ما يمكن أن تحققه الإرادة المصرية حين تتحد خلف هدف واحد”، مشيرة إلى أن التصميم المعماري للمتحف وطريقة عرضه للقطع الأثرية تعكس رؤية مصرية عصرية تمزج بين التاريخ العريق والابتكار الحديث.

‎وتابعت: “كمصرية شابة، أشعر أن هذا الإنجاز يلهم كل فتاة أن تحلم وتسعى وتحقق، تمامًا كما فعلت المرأة المصرية منذ فجر التاريخ، حين كانت ملكة، ومحاربة، وصانعة حضارة.”

‎واختتمت هانيا الحمامي تصريحاتها قائلة: “المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى، يرسل رسالة قوية بأن مصر لا تصنع المجد فقط في التاريخ، بل في الحاضر والمستقبل أيضا.