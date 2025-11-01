قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الاتحاد المصري للغوص يشيد باستضافة ابو ظبي لكأس العالم للسباحة بالزعانف

سامح الشاذلي
سامح الشاذلي
محمد سمير

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي منافسات بطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف، التي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضات تحت الماء (CMAS) خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الحالي، بمشاركة 51 فريقا من 20 دولة من مختلف قارات العالم منهم مصر.

وأشاد كابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بالتنظيم المتميز، ووجه كلمات للمشاركين قائلا: "نتواجد هنا في مجمع حمامات السباحة الأولمبي التابع لنادي أبوظبي للرياضات المائية، الذي يستضيف منافسات البطولة، وأعرب عن سعادتي بالتنظيم المتميز في هذا المجمع، وأتمنى التوفيق لجميع السباحين المشاركين في تحقيق نتائج طيبة".

وأضاف "كما أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى القائمين على تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، وإلى وزارة الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات المائية، وكل من ساهم في إخراج البطولة بهذا الشكل المشرف".

واختتم "نؤكد أن ما نشهده اليوم يعكس قدرة العرب على تنظيم فعاليات رياضية عالمية بمستوى يليق بمكانتهم، ويدعو للفخر أمام جميع دول العالم".

وانطلقت الفعاليات التحضيرية للبطولة بسلسلة من التدريبات النهائية والاجتماعات الفنية، قبل انطلاق السباقات الرسمية التي تمتد على مدار ثلاثة أيام من المنافسة القوية والأجواء الحماسية.

وشهد اليوم التحضيري، أمس الجمعة، اجتماعا للجنة الحكام برئاسة الإسباني مانويل كاسترو، الحكم العام المكلّف من الاتحاد الدولي (CMAS)، للإشراف على مجريات البطولة وضمان تطبيق أعلى معايير التحكيم والتنظيم.

وفي ختام اليوم، عُقد الاجتماع الفني بحضور ممثلي الفرق المشاركة، جرى خلاله استعراض كافة الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالمسابقة استعداداً لانطلاقة البطولة.

يذكر أن مصر قد استضافت منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة خلال أكتوبر الماضي في مارينا العلمين، والتي حظيت بإشادة واسعة من الاتحاد الدولي والمنتخبات المشاركة، ونجحت في التتويج بالمركز الأول للترتيب العام برصيد 31 ميدالية متنوعة.

