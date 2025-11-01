الزمالك يواصل الاستعداد للسوبر المصري وسط قلق من الإصابات

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لخوض منافسات بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل، وسط حالة من القلق داخل الجهاز الفني بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق مؤخرًا.

وتعرض الثنائي أحمد شريف وآدم كايد للإصابة خلال الفترة الماضية، ما تسبب في غيابهما عن مواجهة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري الممتاز.

وكشفت مصادر داخل النادي أن موقف أحمد شريف من المشاركة في السوبر لم يحسم بعد، إلا أن المؤشرات تشير إلى اقترابه من العودة مع انتهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة شد في العضلة الضامة، على أن يتم تحديد موقفه النهائي خلال الساعات المقبلة.

في المقابل، تتضاءل فرص آدم كايد في اللحاق بالبطولة، نظرًا لاستمرار معاناته من إصابة في عضلة السمانة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته يوم الخميس 6 نوفمبر على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي.