سفيرنا في اليابان: دعم طوكيو للمتحف المصري الكبير نابع من تلاقي حضاري وثقافي

أكد السفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، أن دعم اليابان لمشروع المتحف المصري الكبير منذ بدايته لم يكن بدافع مادي أو سياسي، بل نتيجة لتلاقي حضاري وثقافي عميق بين البلدين، موضحًا أن كلًا من مصر واليابان تؤمنان بأهمية البعد الثقافي في التعاون الدولي.

وقال «الإتربي»، خلال مداخلة عبر «زووم»، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن هذا المشروع يجسد رؤية مشتركة تقوم على احترام التراث الإنساني والحضاري والحفاظ عليه، مضيفًا: «هو ليس دافعًا بقدر ما هو تلاقي حضاري وثقافي بين الدولتين، فكلتاهما تؤمنان بأهمية البعد الثقافي في التعاون الدولي، ولا يوجد مشروع تنموي ثقافي بهذا الحجم بين أي دولتين في العالم».

وأشار إلى أن دار الأوبرا المصرية كانت أيضًا ثمرة شراكة ناجحة بين مصر واليابان، بما يعكس عمق العلاقات الثقافية الممتدة بين الجانبين.

وأوضح أن السفارة المصرية في طوكيو تعمل بشكل يومي لتعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين، وليس فقط على المستوى السياسي أو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن اليابانيين يكنّون احترامًا كبيرًا للحضارة المصرية ويدرسونها منذ الصغر في مدارسهم.