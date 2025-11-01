أندر قطع أثرية بالعالم.. تعرف على أهم محتويات المتحف المصري الكبير

تفتتح مصر اليوم السبت رسميا المتحف المصري الكبير، أحد أبرز المعالم الثقافية في العصر الحديث، وذلك بالقرب من الهرم الأكبر خوفو أحد عجائب الدنيا السبع في الجيزة.

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

ويعد المتحف الأكبر من نوعه في العالم، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمتد على مدار سبعة آلاف عام من تاريخ مصر، منذ عصور ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

يأتي افتتاح المتحف ليجسد رؤية مصر في الحفاظ على تراثها الحضاري وتقديمه للعالم في أبهى صورة، وينتظر أن يسهم في دعم السياحة الثقافية ويعزز مكانة مصر كوجهة عالمية لعشاق التاريخ والآثار.

ويرى علماء المصريات أن إنشاء المتحف المصري الكبير خطوة مهمة نحو المطالبة باستعادة القطع الأثرية المصرية البارزة المعروضة في الخارج، ومن بينها حجر رشيد المحفوظ حاليا في المتحف البريطاني.

أبرز مقتنيات المتحف المصري الكبير

ومن أبرز مقتنيات المتحف المجموعة الكاملة لمقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون، التي تعرض لأول مرة مكتملة منذ اكتشافها عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، وتشمل القناع الذهبي الشهير والعرش والعربات الحربية، إلى جانب أكثر من 5 آلاف قطعة أخرى تظهر ثراء الفن المصري القديم ودقته.

ويمتد المتحف على مساحة ضخمة تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم تقريبا، وتزين واجهته نقوش هيروغليفية وألواح من حجر المرمر الشفاف مقطعة على شكل مثلثات، مع مدخل هرمي التصميم يعكس روح الحضارة المصرية القديمة.

ويضم المتحف مسلة معلقة عمرها 3200 عام وطولها 16 مترا تعود لعصر رمسيس الثاني، إلى جانب تمثاله الضخم الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترا والذي نقل عام 2006 من وسط القاهرة في عملية دقيقة استعدادا لافتتاح المتحف.

كما يضم المتحف تماثيل ملوك وملكات مصر القديمة على جانبي الدرج العظيم، وتطل نوافذه الزجاجية الواسعة على مشهد بانورامي مذهل لأهرامات الجيزة.

ومن القطع المهمة الأخرى المعروضة مجموعة تماثيل "تل الفرخة" التي تجسد فكرة أول حاكم لمصر، بالإضافة إلى تمثال الملكة حتشبسوت أحد رموز القوة في التاريخ المصري القديم.

عرض الملك توت عنخ آمون

وتشمل تجربة الزائر داخل المتحف قاعات عرض الملك توت عنخ آمون، والبهو العظيم، والدرج الملكي، ومتحف مراكب خوفو، إلى جانب المنطقة التجارية والحدائق الخارجية التي تمزج بين عبق الماضي وروعة التصميم المعاصر.

وسيعاد فتح المتحف رسميا للزوار في الرابع من نوفمبر المقبل، حيث ستكون ساعات العمل من الثامنة والنصف صباحا حتى السابعة مساء أيام الأحد إلى الجمعة، ومن الثامنة والنصف صباحا حتى العاشرة مساء أيام السبت والأربعاء، مع غلق منافذ التذاكر قبل الإغلاق بساعة واحدة.

والحجز متاح فقط عبر موقعه الرسمي، ولا يتحمل أي مسؤولية عن التذاكر المشتراة من منصات أخرى، داعيا الزوار إلى الاستعداد لتجربة استثنائية تجمع بين عراقة التاريخ المصري وروعة الحاضر المعماري.

اسعار العملات المعدنية للمتحف المصري الكبير

الفئة الفضية جنيه مصري الذهبية جنيه مصري

1 جنيه 2,580 84,000

5 جنيهات 3,010 273,000

10 جنيهات 3,440 420,000

25 جنيها 4,042 472,500

50 جنيها 4,300 498,750

100 جنيه 5,160 551,250

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير والجولات الإرشادية لعام 2025

أعلنت إدارة المتحف المصري الكبير عن تفاصيل أسعار التذاكر الرسمية الخاصة بدخول المتحف والجولات الإرشادية المصاحبة للزيارة، وذلك قبل أيام من الافتتاح المرتقب للصرح الأثري الأكبر في العالم والمقرر له يوم السبت 1 نوفمبر 2025، حيث وضعت الإدارة نظاما متكاملا لتذاكر الدخول يراعي الفئات المختلفة من الزوار سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب المقيمين داخل البلاد.

أولا: تذاكر الدخول العادية

تبدأ أسعار الدخول للمتحف المصري الكبير وفق الفئة والجنسية على النحو التالي:

المصريون: يبلغ سعر تذكرة الدخول للفرد البالغ 200 جنيه، بينما تصل قيمة التذكرة للأطفال والطلاب وكبار السن إلى 100 جنيه لكل فئة.

العرب والأجانب: حددت قيمة التذكرة للبالغين بمبلغ 1450 جنيها، في حين تبلغ 730 جنيها للأطفال والطلاب، دون تحديد سعر مخصص لفئة كبار السن.

العرب والأجانب المقيمون في مصر: تم تحديد تذكرة الدخول للبالغين بمبلغ 730 جنيها، بينما تبلغ 370 جنيها لكل من الأطفال والطلاب، دون وجود فئة خاصة لكبار السن.

ويأتي هذا التصنيف في إطار حرص إدارة المتحف على توفير تجربة متكاملة لجميع الزوار بأسعار متفاوتة تتيح الفرصة لمختلف الفئات الاجتماعية والثقافية للاستمتاع بمشاهدة أعظم مجموعة أثرية في تاريخ الحضارة المصرية القديمة، والتي تضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية معروضة وفق أحدث تقنيات العرض المتحفي في العالم.

ثانيا: الجولات الإرشادية Guided Tours

خصصت إدارة المتحف أيضا أسعارا خاصة للجولات الإرشادية التي يقدمها مرشدون متخصصون باللغات المختلفة، لتقديم تجربة معرفية مميزة للزوار تتضمن شرحا تفصيليا لتاريخ المعروضات وأسرار الحضارة المصرية القديمة.

المصريون: تبلغ قيمة الجولة الإرشادية للبالغين 350 جنيها، بينما تصل للأطفال والطلاب وكبار السن إلى 175 جنيها للفرد.

العرب والأجانب: يبلغ سعر الجولة للبالغين 1950 جنيها، و980 جنيها للأطفال والطلاب.

العرب والأجانب المقيمون: حددت الجولة للبالغين بمبلغ 980 جنيها، و500 جنيه للأطفال والطلاب.



