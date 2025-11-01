قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف الكبير
المتحف الكبير
شيماء مجدي

ينتظر المصريون حاليا خلال الساعات القليلة المقبلة لأكبر وأهم حدث عالمي على أرض مصر الطيبة وهو افتتاح المتحف المصري الكبير والذي يربط بين الحضارة المصرية الجديدة والقديمة و يقام هذا الافتتاح بحضور نخبة من قادة وملوك وزعماء العالم وعدد كبير من الشخصيات الدولية، في أجواء استثنائية تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة .
 


تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير 

ويرصد موقع "صدي البلد" خلال السطور التالية أهم تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير...

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 

حيث أن حلفة افتتاح المتحف المصري الكبير ستذاع فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر على أن يمتد لمدة ساعة ونصف، يليها جولة لكبار الزوار والرؤساء داخل قاعات المتحف ،و سيختلف الحفل  تماماً عن موكب المومياوات الملكية الذي أبهر العالم سابقاً ، ويكون مستوى التنظيم والإبهار لن يقل عن نظيره في كبرى العواصم الثقافية مثل هوليوود وباريس.

القنوات الناقلة لحفل الافتتاح

،وستذاع على الكثير من القنوات الناقلة والمنصات الرقمية والإلكترونية  مما يسمح للجمهور المحلي والعالمي بمتابعة الحدث في الوقت الحقيقي وعلى شاشات العرض بالميادين المختلفة..

الحفل سيشهد مشاركة 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، ما يعكس مكانة مصر العالمية ودورها الثقافي والإنساني الرائد.
 

فقرات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 

ومن المتوقع أن السوبرانو فاطمة سعيد ستقدم فقرة غنائية خلال حفل الافتتاح اليوم. وتعد السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد من أبرز النجوم المصريين ذوي الشهرة العالمية، حيث نالت جائزة الثقافة الأوروبية من الدرجة الأولى على مسرح أوركسترا لوكسمبورغ، كما أن أحدث ألبوماتها "Lieder" حصد جائزة "Diapason d'Or"، وهي من أرفع جوائز الموسيقى الكلاسيكية في فرنسا.

و يقدم تجربة فنية غير مسبوقة تمزج بين التراث والحداثة ، إذ تعتمد على التكنولوجيا والابتكار البصري في تصميم فقراته .

 

وستتضمن العروض التي ستقدم في السماء، باستخدام  الطائرات (الدرون) التي ستشكل لوحات ضوئية تحاكي الرموز المصرية القديمة وتروي قصة الحضارة الفرعونية بأسلوب بصري مدهش.
 

كما يشهد حفل الافتتاح فقرات متعددة، بمشاركة أكثر من 120 موسيقياً من 79 دولة ، ويحمل العرض إشارات فنية لكل حضارات مصر عبر العصور، وليس فقط الفرعونية

ويشارك في العرض مجموعة كبيرة من الراقصين الأجانب تحت إشراف المنسق الفني العربي هاني (أردني/فلسطيني)، إلى جانب الفنانة وديدي، حيث اختيرت الملابس البيضاء الموشاة بالأحزمة الذهبية لتجسيد نقاء الروح واتحاد الثقافات.
 

كما زُوّد المسرح بجدار متحرك مدعوم بـ 13 وحدة هيدروليكية، يتحرك بانسيابية لتتحول الفقرة الفنية إلى لحظة الخطاب الرسمي

