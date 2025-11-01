سفيرنا بطوكيو: اليابانيون يشعرون بفخر كبير لمشاركتهم في مشروع المتحف المصري الكبير

أكد السفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، أن صدى مشروع المتحف المصري الكبير في اليابان كان واسعًا للغاية، مشيرًا إلى أن اليابانيين يشعرون بفخر كبير لمشاركتهم في هذا المشروع الحضاري الفريد، موضحًا أن اليابان تُعد من أكثر الدول التي تحتفل بالمتحف بعد مصر نفسها.

وأشار «الإتربي»، خلال مداخلة عبر «زووم»، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن المواطن الياباني العادي يشعر بشراكة حقيقية في هذا الإنجاز الثقافي وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هناك العديد من الفعاليات والاحتفالات التي تُقام في اليابان بهذه المناسبة.

وشدد على أن السفارة المصرية في طوكيو نظمت عددًا من الفعاليات الثقافية بمشاركة رموز من الثقافة والإعلام الياباني، احتفاءً بالافتتاح الرسمي للمتحف، الذي يُعد هدية مصر للعالم بأسره، مضيفًا أن رجل الشارع الياباني يشعر بفخر حقيقي تجاه هذا التعاون الثقافي بين مصر واليابان، ويمكن ملاحظة ذلك في شوارع طوكيو، حيث يلتقط المواطنون الصور التذكارية أمام مبنى السفارة المصرية تعبيرًا عن تقديرهم.