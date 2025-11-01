العالم يحتفي بافتتاح المتحف الكبير.. صرح يجسد عظمة التاريخ والعبقرية

تتجه أنظار العالم، اليوم السبت، إلى منطقة الجيزة، حيث يُقام الافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير في احتفالية تاريخية تُعد من أضخم الفعاليات الثقافية على مستوى العالم، ويُجسد هذا الحدث المهيب امتداد حضارة مصر العريقة التي تربط بين الماضي العريق والحاضر المتطور والمستقبل الواعد.

تصميم فريد يطل على أهرامات الجيزة

يتميز المتحف المصري الكبير بتصميم معماري استثنائي يطل مباشرة على أهرامات الجيزة، ليصبح بذلك أيقونة حضارية تجمع بين عبق التاريخ وروح الحداثة.

وقد رُوعي في بنائه أن يكون مساحة تفاعلية تحكي قصة الإنسان المصري منذ فجر التاريخ وحتى اليوم، في تجربة بصرية وثقافية فريدة.

مشاركة دولية تعكس مكانة مصر الحضارية

يشهد الافتتاح حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى جانب 79 وفداً رسمياً من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وتعكس هذه المشاركة الواسعة تقدير المجتمع الدولي للحضارة المصرية ودورها المحوري في إثراء الثقافة الإنسانية على مر العصور.

جسر حضاري بين الماضي والمستقبل

يأتي افتتاح المتحف المصري الكبير تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل والإبداع، ليصبح أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة. ويُعد المتحف رمزاً لجسر حضاري يربط بين الماضي المجيد والمستقبل المشرق، ويؤكد على استمرار رسالة مصر في نشر المعرفة الإنسانية وحماية التراث العالمي.